      Подешевеет ли жилье в Казахстане после повышения базовой ставки: прогноз Нацбанка

      Опубликовано:

      Деньги
      Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, приведет ли повышение базовой ставки к росту цен на жилье, передает корреспондент NUR.KZ.

      Тимур Сулейменов ответил, что не видит прямого эффекта после повышения базовой ставки.

      "Базовая ставка предполагает снижение инфляции, то есть она направлена на снижение инфляции  и ее компонентов, в том числе стоимости квадратных метров. Поэтому по мере снижения общего уровня цен, надеемся, что и цены на жилье тоже могут стабилизироваться", - добавил он.

      В целом, по его словам, базовая ставка - это всего один из инструментов и на жилищный рынок влияет огромное количество факторов, в том числе стоимость стройматериалов, проектных, инженерных и строительных работ.

      Кроме того, влияет уровень зарплат населения, возможность инвестировать в дорогие, альтернативные инструменты.

      "Поэтому прямой увязки с базовой ставкой здесь нет. Надо четко это понимать, но в целом базовая ставка, снижая общий уровень цен в экономике, должна позитивно повлиять на снижение цен и в этом сегменте", - подчеркнул глава Нацбанка.

      Сегодня Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года. Кроме того, стало известно, что базовую ставку в Казахстане снова могут повысить уже в ноябре.

      Также Тимура Сулейменова попросили прокомментировать жалобы казахстанцев в соцсетях на частую смену дизайна тенге. Помимо этого, Сулейменов рассказал, почему не получается снизить темпы роста потребительских кредитов.

