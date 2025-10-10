Казахстанцы жалуются на частую смену дизайна тенге: что ответил Нацбанк
Опубликовано:
На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова попросили прокомментировать жалобы казахстанцев в соцсетях на частую смену дизайна тенге, передает корреспондент NUR.KZ.
"Дизайн тенге не менялся часто за всю историю независимости нашей. С введения национальной валюты прошло 32 года, тенге менялся три раза: первые тенге, потом в 2010-е годы и сейчас, в 2020-е годы.
Можно по-разному относиться. Кто-то говорит: вот, доллар и в XIX, и в XX веке был одинаковый. Ну, понятно, у каждой страны свой выбор. Ясно, что первоначальный дизайн и, самое главное, защитные свойства тенге по сравнению с текущими купюрами - они даже близко (не были - прим.ред.). Тогда мы были совсем молодой страной, и у нас не было возможности это делать. Поэтому часть изменений диктуется просто целесообразностью защиты от подделок", - ответил глава Нацбанка.
Тимур Сулейменов добавил, что Нацбанк не выделяет отдельных средств на смену дизайна тенге при выходе новых купюр.
"Ни одного тенге на каких-то внешних дизайнеров мы не потратили. Все это группа Национального банка, которые являются сотрудниками, и мы платим им зарплату. То есть никаких дополнительных денег мы не тратили. (…) И я хотел бы, чтобы разговор на эту тему был конечным", - добавил он.
Ранее мы писали, что в Сети обсуждают необычную банкноту номиналом 1 000 тенге. В Нацбанке сообщили, что речь идет о юбилейных купюрах, посвященных 80-летию Великой Победы.
Добавим, в Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге. Выпустить их в обращение планируется в конце этого года и в следующем.
Также недавно глава Национального банка Казахстана на брифинге обратился к казахстанцам по поводу купюры в 5 тыс. тенге старого образца.
