    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      "Инфляцию нужно прибить": глава Нацбанка отреагировал на слова Токаева о "перетягивании каната"

      Опубликовано:

      Тимур Сулейменов
      Тимур Сулейменов. Фото: Национальный банк Республики Казахстан

      На брифинге Тимура Сулейменова спросили, почему президент в недавнем послании заявил, что правительству и Нацбанку нужно "не перетягивать канат", а работать вместе, передает корреспондент NUR.KZ.

      Журналисты уточнили, есть ли какое-то противостояние между Нацбанком и правительством, поскольку президент заявил, что в борьбе с инфляцией они должны работать в команде, а не перетягивать канат.

      "Президент абсолютно точно определил главную экономическую проблему текущего момента - это высокая инфляция. Правительство и экономика обеспечили рост ВВП на 6,5% - это 14-летний рекорд, но, к сожалению, этот рост сопровождается высокой инфляцией.

      Когда реальные доходы населения не растут либо стагнируют - это не хорошо, поэтому инфляцию нужно побеждать", - заявил Тимур Сулейменов.

      Глава Нацбанка заявил, что в этом вопросе разногласий нет.

      "5% в среднесрочном периоде - мы обязаны достигнуть этой цифры. Понятно, что в руках правительства больше немонетарные факторы борьбы с инфляцией. (…) В наших руках, в большей степени, монетарные факторы", - заявил Сулейменов.

      Он добавил, что без работы по двум фронтам одновременно ничего не получится.

      "Президент четко сказал, что сейчас приоритет - это борьба с инфляцией, потому что это то, чего хотят люди, то, от чего страдают люди. Нам нужно, засучив рукава с правительством, вместе инфляцию прибить, снизить, а благосостояния увеличить", - считает Сулейменов.

      Ранее президент сказал, что преодолевать эти трудности нужно с учетом передового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры.

      "Правительство и Нацбанк должны действовать как одна команда, с учетом сложности ситуации. Команда, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната", - заявил Токаев.

      Напомним, сегодня Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года.

      Кроме того, стало известно, что базовую ставку в Казахстане снова могут повысить уже в ноябре.

      Также Тимура Сулейменова попросили прокомментировать жалобы казахстанцев в соцсетях на частую смену дизайна тенге.

