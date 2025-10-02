Не только локомотивы: на что Казахстан потратит 4,2 млрд долларов США, рассказал аналитик

Подписание контракта между Казахстаном и США в сфере железнодорожных перевозок вызвало вопросы в Сети. Но соглашение является более масштабным, чем кажется. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

В конце сентября 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился в США с Дональдом Трампом. При этом сообщалось, что была достигнута сделка между странами на 4,2 млрд доллара США.

Отмечалось, что Казахстан потратит эту сумму на покупку и обслуживание 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками, которые будут собраны на местном локомотивосборочном заводе Wabtec Kazakhstan.

В связи с этим в Сети начали возникать сообщения о том, что в итоге каждый локомотив обходится слишком дорого – якобы их себестоимость составляет всего около 6 млн долларов США, или 1,8 млрд долларов за 300 единиц.

Однако, как отмечает независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz, авторы подобных высказываний не учитывают все условия соглашения.

На что действительно потратят деньги

Как сообщает аналитик, 4,2 млрд доллара США – это общая сумма не просто одного, а трех контрактов между Казахстаном и американской компанией Wabtec.

Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

При этом совокупные условия сделки включают в себя:

закупку 300 новых локомотивов в 2027-2036 годах – ежегодно будет приобретаться по 30 единиц;

ежегодно будет приобретаться по 30 единиц; сервисный договор – продление обслуживания до 2058 года для ранее закупленных 405 локомотивов и полное сервисное обслуживание для новых закупаемых моделей сроком на 18 лет (до 2054 года);

поставку пяти комплектов цифровой системы KinetiX – используются для учета, контроля и диагностики подвижного состава;

капитальный ремонт тормозных цилиндров и компрессоров – для 505 локомотивов в течение трех лет;

строительство социальных объектов для работников сервисных центров – будут построены в отдаленных регионах Казахстана.

Другими словами, 4,2 млрд доллара США в итоге будут потрачены не просто на закупку локомотивов, но и их долгосрочное обслуживание, включая ранее приобретенные модели. Также эти средства позволят модернизировать железнодорожную отрасль Казахстана.

"Хороший ли это контракт? Для КТЖ, кажется, это шанс ворваться в мировую логистику с ноги, даже без выхода к морю", – отмечает аналитик.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.