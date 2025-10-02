Не только локомотивы: на что Казахстан потратит 4,2 млрд долларов США, рассказал аналитик
Подписание контракта между Казахстаном и США в сфере железнодорожных перевозок вызвало вопросы в Сети. Но соглашение является более масштабным, чем кажется. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
В конце сентября 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился в США с Дональдом Трампом. При этом сообщалось, что была достигнута сделка между странами на 4,2 млрд доллара США.
Отмечалось, что Казахстан потратит эту сумму на покупку и обслуживание 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками, которые будут собраны на местном локомотивосборочном заводе Wabtec Kazakhstan.
В связи с этим в Сети начали возникать сообщения о том, что в итоге каждый локомотив обходится слишком дорого – якобы их себестоимость составляет всего около 6 млн долларов США, или 1,8 млрд долларов за 300 единиц.
Однако, как отмечает независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz, авторы подобных высказываний не учитывают все условия соглашения.
На что действительно потратят деньги
Как сообщает аналитик, 4,2 млрд доллара США – это общая сумма не просто одного, а трех контрактов между Казахстаном и американской компанией Wabtec.
При этом совокупные условия сделки включают в себя:
- закупку 300 новых локомотивов в 2027-2036 годах – ежегодно будет приобретаться по 30 единиц;
- сервисный договор – продление обслуживания до 2058 года для ранее закупленных 405 локомотивов и полное сервисное обслуживание для новых закупаемых моделей сроком на 18 лет (до 2054 года);
- поставку пяти комплектов цифровой системы KinetiX – используются для учета, контроля и диагностики подвижного состава;
- капитальный ремонт тормозных цилиндров и компрессоров – для 505 локомотивов в течение трех лет;
- строительство социальных объектов для работников сервисных центров – будут построены в отдаленных регионах Казахстана.
Другими словами, 4,2 млрд доллара США в итоге будут потрачены не просто на закупку локомотивов, но и их долгосрочное обслуживание, включая ранее приобретенные модели. Также эти средства позволят модернизировать железнодорожную отрасль Казахстана.
"Хороший ли это контракт? Для КТЖ, кажется, это шанс ворваться в мировую логистику с ноги, даже без выхода к морю", – отмечает аналитик.
Напомним, в 2024 году Токаев раскритиковал состояние поездов в Казахстане. Он отметил, что большая часть вагонов изношена.
Позже в августе текущего года на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на состояние вагонов поездов в Казахстане поступают жалобы, и это сказывается на имидже страны.
Также министр транспорта рассказал, когда в Казахстане откажутся от вагонов с тремя полками.
