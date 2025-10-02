Не только локомотивы: на что Казахстан потратит 4,2 млрд долларов США, рассказал аналитик

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Марлен Мауленкулов
      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      Не только локомотивы: на что Казахстан потратит 4,2 млрд долларов США, рассказал аналитик

      Опубликовано:

      Доллары в руках.
      Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Подписание контракта между Казахстаном и США в сфере железнодорожных перевозок вызвало вопросы в Сети. Но соглашение является более масштабным, чем кажется. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

      В конце сентября 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился в США с Дональдом Трампом. При этом сообщалось, что была достигнута сделка между странами на 4,2 млрд доллара США.

      Отмечалось, что Казахстан потратит эту сумму на покупку и обслуживание 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками, которые будут собраны на местном локомотивосборочном заводе Wabtec Kazakhstan.

      В связи с этим в Сети начали возникать сообщения о том, что в итоге каждый локомотив обходится слишком дорого – якобы их себестоимость составляет всего около 6 млн долларов США, или 1,8 млрд долларов за 300 единиц.

      Однако, как отмечает независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz, авторы подобных высказываний не учитывают все условия соглашения.

      На что действительно потратят деньги

      Как сообщает аналитик, 4,2 млрд доллара США – это общая сумма не просто одного, а трех контрактов между Казахстаном и американской компанией Wabtec.

      Мужчина смотрит через лупу на деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

      При этом совокупные условия сделки включают в себя:

      • закупку 300 новых локомотивов в 2027-2036 годахежегодно будет приобретаться по 30 единиц;
      • сервисный договор – продление обслуживания до 2058 года для ранее закупленных 405 локомотивов и полное сервисное обслуживание для новых закупаемых моделей сроком на 18 лет (до 2054 года);
      • поставку пяти комплектов цифровой системы KinetiX – используются для учета, контроля и диагностики подвижного состава;
      • капитальный ремонт тормозных цилиндров и компрессоров – для 505 локомотивов в течение трех лет;
      • строительство социальных объектов для работников сервисных центров – будут построены в отдаленных регионах Казахстана.

      Другими словами, 4,2 млрд доллара США в итоге будут потрачены не просто на закупку локомотивов, но и их долгосрочное обслуживание, включая ранее приобретенные модели. Также эти средства позволят модернизировать железнодорожную отрасль Казахстана.

      "Хороший ли это контракт? Для КТЖ, кажется, это шанс ворваться в мировую логистику с ноги, даже без выхода к морю", – отмечает аналитик.

      Напомним, в 2024 году Токаев раскритиковал состояние поездов в Казахстане. Он отметил, что большая часть вагонов изношена.

      Позже в августе текущего года на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на состояние вагонов поездов в Казахстане поступают жалобы, и это сказывается на имидже страны.

      Также министр транспорта рассказал, когда в Казахстане откажутся от вагонов с тремя полками.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.