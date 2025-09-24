Условия оплаты НДС за аренду квартир пересмотрят с 2026 года

Заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов на семинаре по разъяснению Налогового кодекса рассказал, какие ставки НДС предлагаются для различных сфер экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаныбек Нуржанов отметил, что для лекарственных средств, медицинских изделий, а также для медуслуг, ставка НДС установлена на уровне 5% с 2026 года, с 2027 года она будет на уровне 10%.

При этом освобождаются от НДС реализация лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, а также оказание медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС, а также лечение орфанных (редких) и социально значимых заболеваний по перечню, который определяется правительством.

"С 2026 года отменяется освобождение от НДС - реализация или сдача в аренду жилого помещения и квартир. То есть, строители, которые осуществляют строительство жилых зданий и помещений, со следующего года их обороты будут признаваться облагаемыми оборотами. По объектам строительства, которые начаты до 1 января 2026 года, освобождение будет продолжаться до конечной реализации", - заявил спикер.

Есть определенные освобождения, которые были введены в Налоговый кодекс:

это услуги туроператоров по внутреннему туризму, тогда как сейчас у нас только въездной туризм освобождается от НДС;

реализация книг отечественного издания, услуги по изданию книг в печатном виде, а также археологические работы.

Напомним, зимой этого года премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

А в июле главой государства был подписан новый Налоговый кодекс - он вводится в действие с 1 января 2026 года.

