      Повторится ли рост цен на картофель, рассказали в Минсельхозе Казахстана

      Опубликовано:

      Картофель и деньги лежат на столе
      Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на картофель, передает корреспондент NUR.KZ.

      Айдарбек Сапаров отметил, что в 2024 году в Казахстане собрали 2,6 млн тонн картофеля, из которых рекордные за последние 10 лет 600 тысяч тонн были экспортированы.

      "Отсюда возникла и ситуация с ценами", - заявил глава МСХ.

      В ведомстве учли горький опыт прошлого года.

      "Дополнительно увеличили посевные площади картофеля. В этом году прогнозируем урожай в 2,7 млн тонн. На сегодняшний день собрано уже 1,8 млн тонн. Закупочная цена с поля у фермеров составляет от 80 до 120 тенге за килограмм", - сообщил Сапаров.

      Он также добавил, что совместно с Минторговли проводится работа по закупу картофеля в Стабфонды.

      "Также торговые дома должны сесть на договоры, а не бегать зимой; в прошлом году такая работа с ТД не проводилась - сейчас два министерства собрались и довели до них информацию - кто продает и по какой цене. Если вся эта работа будет проведена своевременно, то, думаю, что повторения прошлогодней проблемы не будет", - резюмировал глава МСХ.

      Добавим, в 2025 году Казахстан столкнулся с резким ростом импорта картофеля, что привело к росту цен. Это также указало на слабости отечественного сельского хозяйства. Подробнее об этом рассказали аналитики - читайте в этом материале.

      Отметим, ранее эксперт рассказала, что были выявлены значительные расхождения между заявленными и реальными запасами картофеля в стабфондах.

      А недавно на брифинге в правительстве глава Минсельхоза прокомментировал, будет ли снижение цены на картофель в Казахстане до конца года.

      Также ранее сообщалось, что сильно подорожавшие овощи стоят в Казахстане дешевле, чем в соседних странах.

