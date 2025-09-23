Повторится ли рост цен на картофель, рассказали в Минсельхозе Казахстана
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на картофель, передает корреспондент NUR.KZ.
Айдарбек Сапаров отметил, что в 2024 году в Казахстане собрали 2,6 млн тонн картофеля, из которых рекордные за последние 10 лет 600 тысяч тонн были экспортированы.
"Отсюда возникла и ситуация с ценами", - заявил глава МСХ.
В ведомстве учли горький опыт прошлого года.
"Дополнительно увеличили посевные площади картофеля. В этом году прогнозируем урожай в 2,7 млн тонн. На сегодняшний день собрано уже 1,8 млн тонн. Закупочная цена с поля у фермеров составляет от 80 до 120 тенге за килограмм", - сообщил Сапаров.
Он также добавил, что совместно с Минторговли проводится работа по закупу картофеля в Стабфонды.
"Также торговые дома должны сесть на договоры, а не бегать зимой; в прошлом году такая работа с ТД не проводилась - сейчас два министерства собрались и довели до них информацию - кто продает и по какой цене. Если вся эта работа будет проведена своевременно, то, думаю, что повторения прошлогодней проблемы не будет", - резюмировал глава МСХ.
Добавим, в 2025 году Казахстан столкнулся с резким ростом импорта картофеля, что привело к росту цен. Это также указало на слабости отечественного сельского хозяйства. Подробнее об этом рассказали аналитики - читайте в этом материале.
Отметим, ранее эксперт рассказала, что были выявлены значительные расхождения между заявленными и реальными запасами картофеля в стабфондах.
А недавно на брифинге в правительстве глава Минсельхоза прокомментировал, будет ли снижение цены на картофель в Казахстане до конца года.
Также ранее сообщалось, что сильно подорожавшие овощи стоят в Казахстане дешевле, чем в соседних странах.
