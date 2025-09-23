Повторится ли рост цен на картофель, рассказали в Минсельхозе Казахстана

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на картофель, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдарбек Сапаров отметил, что в 2024 году в Казахстане собрали 2,6 млн тонн картофеля, из которых рекордные за последние 10 лет 600 тысяч тонн были экспортированы.

"Отсюда возникла и ситуация с ценами", - заявил глава МСХ.

В ведомстве учли горький опыт прошлого года.

"Дополнительно увеличили посевные площади картофеля. В этом году прогнозируем урожай в 2,7 млн тонн. На сегодняшний день собрано уже 1,8 млн тонн. Закупочная цена с поля у фермеров составляет от 80 до 120 тенге за килограмм", - сообщил Сапаров.

Он также добавил, что совместно с Минторговли проводится работа по закупу картофеля в Стабфонды.

"Также торговые дома должны сесть на договоры, а не бегать зимой; в прошлом году такая работа с ТД не проводилась - сейчас два министерства собрались и довели до них информацию - кто продает и по какой цене. Если вся эта работа будет проведена своевременно, то, думаю, что повторения прошлогодней проблемы не будет", - резюмировал глава МСХ.

