Какие продукты подорожали в Казахстане

Глава министерства торговли Арман Шаккалиев на заседании кабмина высказался о росте цен на некоторые продукты в Казахстане, передает NUR.KZ.

"По овощной группе удалось сбить рост цен с начала августа в среднем в 2,5 раза, в том числе по картофелю, моркови и луку. Молочная группа с начала года подорожала незначительно, в среднем на 5,7%. Подорожание связано с увеличением себестоимости", - отметил Арман Шаккалиев.

Между тем, по его данным, по соли, яйцу, картофелю и маслу подсолнечному заключены меморандумы с отечественными производителями по фиксированию цены до конца года.

"Основной вклад в рост индекса цен на СЗПТ внесла лопаточно-грудная часть мяса говядины, именно она подпадает под регулирование. При этом ее стоимость сдерживалась последние несколько лет несмотря на ежегодный рост тарифов. В итоге ее цена наиболее доступна и экспорто-привлекательна в связи с высоким спросом в соседних странах", - пояснил министр.

Для насыщения внутреннего рынка 15 мая введен запрет на вывоз живого скота, а также поддержаны предложения по усилению ветеринарного контроля за вывозом мяса, и установление квоты на экспорт говядины исключительно для мясоперерабатывающих компаний.

Дополнительно по мясу говядины достигнута договоренность с торговыми сетями по обеспечению поставок мяса в торговые сети от фермеров.

Отметим, на днях в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали заявление касательно цен на говядину на внутреннем рынке. В начале августа глава Минторговли также заявлял, что дефицита мяса в стране нет, ведется борьба с надценкой в магазинах. А глава Министерства сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине заявил, что цены на говядину в стране ниже, чем в соседних странах.

