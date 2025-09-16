Бензин АИ-92 снова подорожал менее чем за неделю в Казахстане

Автозаправочные станции обновили свои ценники на популярную марку бензина АИ-92. Предыдущее повышение было зафиксировано пять дней назад – 12 сентября. О ценах в мегаполисах читайте на NUR.KZ.

Некоторые автозаправочные станции (АЗС) делятся информацией об актуальных ценах на топливо, которая отображается в сервисе "Яндекс Карты". К сожалению, не все компании проявляют подобную инициативу.

Однако редакция NUR.KZ регулярно отслеживает стоимость по тем из них, которые предоставляют такие данные.

Согласно информации сервиса на 16 сентября 2025 года, сети АЗС в мегаполисах вновь подняли стоимость обычного бензина АИ-92, хотя предыдущее подорожание было зафиксировано 12 сентября.

В то же время ранее рост цен отмечался реже – примерно раз в две недели.

Астана

В столичных сетях АЗС наиболее доступная цена за литр АИ-92 равна 227 тенге, а наиболее дорогая – 233 тенге. В целом повышение стоимости составило всего 1-2 тенге.

При этом всего два из пяти отслеживаемых не поменяли цены за этот период (с 12 по 16 сентября).

Стоимость АИ-92 в Астане АЗС 12.09.25 16.09.25 Аурика 231 ₸ 233 ₸ Nomad 227 ₸ 227 ₸ Helios 229 ₸ 231 ₸ Sinooil 230 ₸ 231 ₸ Qazaq Oil 233 ₸ 233 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Алматы

В самом густонаселенном мегаполисе страны повышение цен также составило всего 1-2 тенге в зависимости от сети АЗС.

Наиболее низкая цена литра АИ-92 составляет 221 тенге, а наиболее высокая – 233 тенге.

Стоимость АИ-92 в Алматы АЗС 12.09.25 16.09.25 Petrol Asia 219 ₸ 221 ₸ Royal Petrol 223-229 ₸ 223-231 ₸ Helios 229 ₸ 231 ₸ Sinooil 230 ₸ 231 ₸ Qazaq Oil 231 ₸ 231-233 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Шымкент

В данном мегаполисе отслеживается лишь три сети, которые предоставляют данные о своих ценах через сервис "Яндекс Карты". Хотя зарегистрированных компаний в сфере АЗС в списке намного больше.

Стоимость АИ-92 в Шымкенте АЗС 12.09.25 16.09.25 Helios 212 ₸ 213 ₸ Sinooil 210-212 ₸ 211-213 ₸ Qazaq Oil 214 ₸ 214-216 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Цены на АИ-92 также выросли всего на 1-2 тенге за четыре дня. При этом они остаются наиболее доступными среди мегаполисов Казахстана:

самая низкая – 211 тенге за литр;

за литр; самая высокая – 216 тенге.

Ранее глава Минэнерго высказался о ценах на бензин в Казахстане – по его словам, ситуация в России с нехваткой топлива вызывает беспокойство у граждан. Но при этом он сообщил, что отечественный рынок стабилен.

Также в конце августа он отмечал, что запасы топлива находятся под постоянным контролем.

Однако эксперты давали менее утешительные прогнозы на ближайшее будущее – согласно их мнению, осенью Казахстану может грозить дефицит бензина.

