Бензин АИ-92 снова подорожал менее чем за неделю в Казахстане
Опубликовано:
Автозаправочные станции обновили свои ценники на популярную марку бензина АИ-92. Предыдущее повышение было зафиксировано пять дней назад – 12 сентября. О ценах в мегаполисах читайте на NUR.KZ.
Некоторые автозаправочные станции (АЗС) делятся информацией об актуальных ценах на топливо, которая отображается в сервисе "Яндекс Карты". К сожалению, не все компании проявляют подобную инициативу.
Однако редакция NUR.KZ регулярно отслеживает стоимость по тем из них, которые предоставляют такие данные.
Согласно информации сервиса на 16 сентября 2025 года, сети АЗС в мегаполисах вновь подняли стоимость обычного бензина АИ-92, хотя предыдущее подорожание было зафиксировано 12 сентября.
В то же время ранее рост цен отмечался реже – примерно раз в две недели.
Астана
В столичных сетях АЗС наиболее доступная цена за литр АИ-92 равна 227 тенге, а наиболее дорогая – 233 тенге. В целом повышение стоимости составило всего 1-2 тенге.
При этом всего два из пяти отслеживаемых не поменяли цены за этот период (с 12 по 16 сентября).
|Стоимость АИ-92 в Астане
|АЗС
|12.09.25
|16.09.25
|Аурика
|231 ₸
|233 ₸
|Nomad
|227 ₸
|227 ₸
|Helios
|229 ₸
|231 ₸
|Sinooil
|230 ₸
|231 ₸
|Qazaq Oil
|233 ₸
|233 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Алматы
В самом густонаселенном мегаполисе страны повышение цен также составило всего 1-2 тенге в зависимости от сети АЗС.
Наиболее низкая цена литра АИ-92 составляет 221 тенге, а наиболее высокая – 233 тенге.
|Стоимость АИ-92 в Алматы
|АЗС
|12.09.25
|16.09.25
|Petrol Asia
|219 ₸
|221 ₸
|Royal Petrol
|223-229 ₸
|223-231 ₸
|Helios
|229 ₸
|231 ₸
|Sinooil
|230 ₸
|231 ₸
|Qazaq Oil
|231 ₸
|231-233 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Шымкент
В данном мегаполисе отслеживается лишь три сети, которые предоставляют данные о своих ценах через сервис "Яндекс Карты". Хотя зарегистрированных компаний в сфере АЗС в списке намного больше.
|Стоимость АИ-92 в Шымкенте
|АЗС
|12.09.25
|16.09.25
|Helios
|212 ₸
|213 ₸
|Sinooil
|210-212 ₸
|211-213 ₸
|Qazaq Oil
|214 ₸
|214-216 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Цены на АИ-92 также выросли всего на 1-2 тенге за четыре дня. При этом они остаются наиболее доступными среди мегаполисов Казахстана:
- самая низкая – 211 тенге за литр;
- самая высокая – 216 тенге.
Ранее глава Минэнерго высказался о ценах на бензин в Казахстане – по его словам, ситуация в России с нехваткой топлива вызывает беспокойство у граждан. Но при этом он сообщил, что отечественный рынок стабилен.
Также в конце августа он отмечал, что запасы топлива находятся под постоянным контролем.
Однако эксперты давали менее утешительные прогнозы на ближайшее будущее – согласно их мнению, осенью Казахстану может грозить дефицит бензина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2286714-benzin-ai-92-snova-podorozhal-menee-chem-za-nedelyu-v-kazahstane/
