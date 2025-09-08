jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Ситуация в России вызывает беспокойство": глава Минэнерго высказался о ценах на бензин в Казахстане

      Опубликовано:

      Заправка
      Бензин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Перед совместным заседанием палат парламента министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ответил на вопрос, что будет с ценами на бензин в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Перед выступлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат парламента, министра энергетики Ерлана Аккенженова спросили о ценах на бензин. Представители СМИ отметили, что курс доллара растет.

      "Здесь никакой привязки к доллару наверное нет. Есть внутренние спросы и предложения, есть переживания людей в связи с ситуацией в Российской Федерации - все-таки почти 7 тыс. км границ никак не обойти. Поэтому ситуацию в России в связи с нехваткой бензина в регионах, вызывает определенные беспокойства у наших граждан.

      На сегодня по АИ-95 у нас ситуация стабильная, на прошлой неделе у нас запасы были на 21 день, а на этой уже на 26. Запасы увеличиваются, заводы работают стабильно. По АИ-92 аналогичная ситуация. Я не думаю, что ситуация повторится как в Российской Федерации", - заверил Аккенженов.

      Он добавил, что запрет на вывоз бензина из страны будет продлеваться постоянно, пока речи об экспорте не идет.

      На прошлой неделе мы писали, что перед началом нового учебного года рост цен на популярный бензин марки АИ-92 составил до 6 тенге на автозаправках мегаполисов страны.

      Напомним, что также подорожанию подвержены и более дорогие марки бензина. Так, АИ-95 и АИ-98 с февраля текущего года подорожали на 10-18 тенге за литр в зависимости от региона и марки.

      При этом ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита топлива осенью.

