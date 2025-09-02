Ощутимый скачок цен на бензин АИ-92 отмечен в мегаполисах Казахстана
За выходные перед началом нового учебного года рост цен на популярный бензин марки АИ-92 составил до 6 тенге на автозаправках мегаполисов страны. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Бензин марки АИ-92 является одним из наиболее оптимальных вариантов топлива, который предпочитают казахстанцы из-за его стоимости. Однако и эта марка подвергается подорожанию.
Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", на начало сентября в сетях автозаправочных станций (АЗС) Астаны, Алматы и Шымкента были обновлены цены (учитывается только стандартная марка АИ-92 без каких-либо дополнительных обозначений).
И если ранее обычно рост цен составлял примерно 2-4 тенге, то теперь он увеличился до 6 тенге.
Астана
Большинство столичных АЗС повысили цены на бензин марки АИ-92, и лишь в одной сети пока что ценники не поменялись.
При этом диапазон подорожания составил от 1 до 5 тенге в зависимости от сети АЗС. А цены варьируются от 223 до 229 тенге за литр.
|Стоимость АИ-92 в Астане
|АЗС
|18.08.25
|02.09.25
|Аурика
|223 ₸
|228 ₸
|Nomad
|223 ₸
|223 ₸
|Helios
|223 ₸
|227 ₸
|Sinooil
|222 ₸
|227 ₸
|Qazaq Oil
|224-228 ₸
|229 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Алматы
В южной столице Казахстана подорожание оказалось наиболее ощутимым: цены выросли на 2-6 тенге во всех сетях заправочных станций. Также здесь отмечается наибольший разброс цен по доступным в сервисе данным.
Так, пополнить запасы бензина АИ-92 можно по стоимости одного литра от 215 до 231 тенге в зависимости от сети АЗС.
|Стоимость АИ-92 в Алматы
|АЗС
|18.08.25
|02.09.25
|Petrol Asia
|213 ₸
|215 ₸
|Royal Petrol
|221 ₸
|221-225 ₸
|Helios
|223 ₸
|227 ₸
|Sinooil
|221 ₸
|227 ₸
|Qazaq Oil
|227 ₸
|231 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Шымкент
Самый большой по площади мегаполис традиционно имеет более низкие цены, который также меняются не так сильно, как в двух других крупнейших городах Казахстана.
Так, с 18 августа стоимость литра АИ-92 выросла на 2-4 тенге. А цены варьируются от 209 до 213 тенге.
|Стоимость АИ-92 в Шымкенте
|АЗС
|18.08.25
|02.09.25
|Helios
|208 ₸
|211 ₸
|Sinooil
|205-208 ₸
|209-211 ₸
|Qazaq Oil
|211-213 ₸
|213 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Напомним, что также подорожанию подвержены и более дорогие марки бензина. Так, АИ-95 и АИ-98 с февраля текущего года подорожали на 10-18 тенге за литр в зависимости от региона и марки.
При этом ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита топлива осенью.
Вместе с тем казахстанцы продолжают активно оформлять автокредиты и ипотеки вместо потребительских займов.
