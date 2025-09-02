jitsu gif
      Ощутимый скачок цен на бензин АИ-92 отмечен в мегаполисах Казахстана

      Опубликовано:

      Пистолет для заправки авто
      Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: Grace Cary/Getty Images

      За выходные перед началом нового учебного года рост цен на популярный бензин марки АИ-92 составил до 6 тенге на автозаправках мегаполисов страны. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

      Бензин марки АИ-92 является одним из наиболее оптимальных вариантов топлива, который предпочитают казахстанцы из-за его стоимости. Однако и эта марка подвергается подорожанию.

      Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", на начало сентября в сетях автозаправочных станций (АЗС) Астаны, Алматы и Шымкента были обновлены цены (учитывается только стандартная марка АИ-92 без каких-либо дополнительных обозначений).

      И если ранее обычно рост цен составлял примерно 2-4 тенге, то теперь он увеличился до 6 тенге.

      Астана

      Большинство столичных АЗС повысили цены на бензин марки АИ-92, и лишь в одной сети пока что ценники не поменялись.

      При этом диапазон подорожания составил от 1 до 5 тенге в зависимости от сети АЗС. А цены варьируются от 223 до 229 тенге за литр.

      Стоимость АИ-92 в Астане
      АЗС 18.08.25 02.09.25
      Аурика 223 ₸ 228 ₸
      Nomad 223 ₸ 223 ₸
      Helios 223 ₸ 227 ₸
      Sinooil 222 ₸ 227 ₸
      Qazaq Oil 224-228 ₸ 229 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Алматы

      В южной столице Казахстана подорожание оказалось наиболее ощутимым: цены выросли на 2-6 тенге во всех сетях заправочных станций. Также здесь отмечается наибольший разброс цен по доступным в сервисе данным.

      Так, пополнить запасы бензина АИ-92 можно по стоимости одного литра от 215 до 231 тенге в зависимости от сети АЗС.

      Стоимость АИ-92 в Алматы
      АЗС 18.08.25 02.09.25
      Petrol Asia 213 ₸ 215 ₸
      Royal Petrol 221 ₸ 221-225 ₸
      Helios 223 ₸ 227 ₸
      Sinooil 221 ₸ 227 ₸
      Qazaq Oil 227 ₸ 231 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Шымкент

      Самый большой по площади мегаполис традиционно имеет более низкие цены, который также меняются не так сильно, как в двух других крупнейших городах Казахстана.

      Так, с 18 августа стоимость литра АИ-92 выросла на 2-4 тенге. А цены варьируются от 209 до 213 тенге.

      Стоимость АИ-92 в Шымкенте
      АЗС 18.08.25 02.09.25
      Helios 208 ₸ 211 ₸
      Sinooil 205-208 ₸ 209-211 ₸
      Qazaq Oil 211-213 ₸ 213 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Напомним, что также подорожанию подвержены и более дорогие марки бензина. Так, АИ-95 и АИ-98 с февраля текущего года подорожали на 10-18 тенге за литр в зависимости от региона и марки.

      При этом ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита топлива осенью.

      Вместе с тем казахстанцы продолжают активно оформлять автокредиты и ипотеки вместо потребительских займов.

