Тарифы на обслуживание домов в Казахстане привяжут к МРП: когда ждать изменений

С 15 сентября в Казахстане вступят в силу новые правила управления жилыми домами. Впоследствии изменятся и тарифы на их обслуживание, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщил телеканал, тарифы на обслуживание многоквартирных жилых домов теперь будут зависеть от МРП. А поскольку этот показатель ежегодно увеличивается, то и тарифы будут расти.

"Допустим, сейчас тариф в городе 50 тенге, то в МРП будет 0,… сколько-то. То есть будет выражено в МРП. Это утверждают местные маслихаты. У нас же многие платежи, штрафы привязаны к МРП. Суть та же самая, только доли будут МРП - там же маленькая сумма. Соответственно, за квадратный метр будет такой же расчет. Здесь ничего такого страшного не произойдет", - пояснила депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

Такие изменения содержатся в поправках Закона "О жилищных отношениях". Они вступят в силу 15 сентября нынешнего года. Соответственно, до конца 2025 года тарифы на обслуживание жилых домов не повысятся. Но уже сейчас у действующих председателей ОСИ привязка тарифа за облуживание домов к МРП вызвала наибольший отклик среди всех поправок.

"Самое острое - это недофинансирование. Многие собственники внутри своих квартир делают хороший ремонт, вкладывают большие деньги. А содержать общедомовое имущество они на достаточном уровне не хотят. Вот эта проблема достаточно сложная", - сказал председатель ОСИ Сарым Жаханов.

Документ содержит и другие изменения. К примеру, председателей ОСИ теперь будут избирать на три года. Сейчас же их полномочия длятся год. А еще управляющих кондоминиумами обяжут регулярно отчитываться перед жителями многоэтажек. В случае неисполнения этого требования люди вправе пожаловаться в жилищную инспекцию при акиматах, чтобы добиться штрафов.

Напомним, что в мае 2024 года на рассмотрение был внесен законопроект, по которому ответственность КСК и ОСИ собирались усилить в Казахстане.

В марте этого года депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам ЖКХ, согласно которому тарифы на обслуживание домов могут привязать к МРП.

А в июле глава государства подписал несколько законов, которые вносят поправки по вопросам ЖКХ и налогам.

