Тарифы на обслуживание домов в Казахстане привяжут к МРП: когда ждать изменений

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Тарифы на обслуживание домов в Казахстане привяжут к МРП: когда ждать изменений

    Опубликовано:

    Лестничный пролет
    Подъезд. Иллюстративное фото: Victoria Kotlyarchuk/Getty Images

    С 15 сентября в Казахстане вступят в силу новые правила управления жилыми домами. Впоследствии изменятся и тарифы на их обслуживание, передает сайт телеканала КТК.

    Как сообщил телеканал, тарифы на обслуживание многоквартирных жилых домов теперь будут зависеть от МРП. А поскольку этот показатель ежегодно увеличивается, то и тарифы будут расти.

    "Допустим, сейчас тариф в городе 50 тенге, то в МРП будет 0,… сколько-то. То есть будет выражено в МРП. Это утверждают местные маслихаты. У нас же многие платежи, штрафы привязаны к МРП. Суть та же самая, только доли будут МРП - там же маленькая сумма. Соответственно, за квадратный метр будет такой же расчет. Здесь ничего такого страшного не произойдет", - пояснила депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

    Такие изменения содержатся в поправках Закона "О жилищных отношениях". Они вступят в силу 15 сентября нынешнего года. Соответственно, до конца 2025 года тарифы на обслуживание жилых домов не повысятся. Но уже сейчас у действующих председателей ОСИ привязка тарифа за облуживание домов к МРП вызвала наибольший отклик среди всех поправок.

    "Самое острое - это недофинансирование. Многие собственники внутри своих квартир делают хороший ремонт, вкладывают большие деньги. А содержать общедомовое имущество они на достаточном уровне не хотят. Вот эта проблема достаточно сложная", - сказал председатель ОСИ Сарым Жаханов.

    Документ содержит и другие изменения. К примеру, председателей ОСИ теперь будут избирать на три года. Сейчас же их полномочия длятся год. А еще управляющих кондоминиумами обяжут регулярно отчитываться перед жителями многоэтажек. В случае неисполнения этого требования люди вправе пожаловаться в жилищную инспекцию при акиматах, чтобы добиться штрафов.

    Источник: КТК

    Напомним, что в мае 2024 года на рассмотрение был внесен законопроект, по которому ответственность КСК и ОСИ собирались усилить в Казахстане.

    В марте этого года депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам ЖКХ, согласно которому тарифы на обслуживание домов могут привязать к МРП.

    А в июле глава государства подписал несколько законов, которые вносят поправки по вопросам ЖКХ и налогам.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.