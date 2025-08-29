Дело в наценке: кто виноват в росте цен на основные продукты питания в Казахстане, рассказал эксперт

Продукты питания имеют себестоимость, к которой прибавляется наценка на разных этапах поставки до магазинов. И основной причиной роста цен оказались оптовики. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Эксперт Даулет Жамбайбеков провел анализ цепочки цен на 6 из 19 видов социально значимых продовольственных товаров, выявив значительные надбавки на этапах от производителя до розницы.

Для эффективной борьбы с ростом цен эксперт предлагает изучать всю цепочку поставок, снижать импортную зависимость, вводить онлайн-мониторинг маржи и заменить жесткий контроль цен другими мерами поддержки производителей.

Цены на основные продукты питания в Казахстане продолжают расти. Так, по итогам июля большая часть отслеживаемых социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) подорожала (данные за август еще не опубликованы). А общий рост цен корзины составил 9,4%.

При этом мука, рис или сахар дорожают сильнее других продуктов.

Как сообщает независимый эксперт Даулет Жамбайбеков в статье, размещенной на портале EconomyKZ.org, анализ цепочки цен на 6 из 19 видов СЗПТ за 2024 год показал, где именно накапливается основная маржа на этапах от производителя до прилавка магазина.

Примеры роста цен на продукты питания

Согласно сообщению эксперта, главные наценки формируются не в магазинах, а на этапе оптовых закупок. То есть конечное ценовое регулирование в виде ограничения цен только в розничных точках продаж не решает проблему с подорожанием.

Так, при наблюдении за цепочкой ценообразования основных продуктов питания выяснились следующие особенности роста наценки:

мука – у производителя цена за килограмм составляет 172 тенге , однако розничная стоимость вырастает уже до 408 тенге. Основные надбавки приходятся на оптовиков (до 40,7%, или 70 тенге ) и ритейл (до 68,6%, или 166 тенге );

, однако розничная стоимость вырастает уже до Основные надбавки приходятся на оптовиков (до 40,7%, или ) и ритейл (до 68,6%, или ); рис – пока продукт доставляется на полки магазинов, его цена становится выше в 2,3 раза, чем у производителя ( 329,3 тенге против 654 тенге ). При этом оптовики добавляют 66,4% ( 219 тенге ), а розничные продавцы еще 19,3% ( 106 тенге );

). При этом оптовики добавляют 66,4% ( ), а розничные продавцы еще 19,3% ( ); сахар – в 2024 году разница "завод-магазин" достигала 103 тенге ( с 285 до 388 тенге ), из которых магазины добавляли всего 0,8% ( 3 тенге ), а остальное приходилось на оптовиков (35,1% маржи, или 100 тенге );

( ), из которых магазины добавляли всего 0,8% ( ), а остальное приходилось на оптовиков (35,1% маржи, или ); подсолнечное масло – цена вырастала с 593 тенге у производителя до 727 тенге для покупателя. При этом оптовая маржа доходила до 15,1% ( 90 тенге ), но в рознице она была равна всего 6,4% ( 44 тенге );

у производителя для покупателя. При этом оптовая маржа доходила до 15,1% ( ), но в рознице она была равна всего 6,4% ( ); курица – в 2024 году розничная надбавка составила 44,5% ( 458 тенге ), а оптовая маржа достигала 13,4% ( 122 тенге ), в итоге цена росла с 907 тенге у производителя до 1 487 тенге на прилавках;

), а оптовая маржа достигала 13,4% ( ), в итоге цена росла у производителя на прилавках; масло сливочное – в данном случае оптовая маржа достигала всего 8,9% (300 тенге), но в рознице прибавлялось еще до 17,6% (647 тенге). Итоговая цена вырастала с 3 385 тенге на заводе до 4 332 тенге в магазинах.

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как бороться с ростом цен на социально значимые товары

"Вместо использования ценового регулирования конечных потребительских цен, необходимо полностью отследить цепочку формирования цен, с выявлением причин существенной доли маржи в отдельной цепочке", – считает эксперт.

Поэтому он предлагает:

изучать всю цепочку – от завода до магазина, выявляя "слабые места" в процессе поставок;

снизить импортную зависимость по ряду товаров – для этого необходимо развивать местное производство;

ввести онлайн-мониторинг маржи – то есть отслеживать "путь" цены, как и на сколько она растет до этапа размещения на полках магазинов;

заменить жесткий контроль цен другими мерами – например, поддерживать производителей налоговыми льготами, субсидиями и развитием логистики.

Другими словами, для эффективной борьбы с высокими ценами нужно не ограничивать их в магазинах, а менять подход к вопросу – требуются реформа и анализ всей цепочки поставок от производителей до оптовиков.

Напомним, что в начале августа сообщалось о планах по усилению контроля за ценами в "магазинах у дома" в Казахстане.

При этом по уже действующим мерам контроля за 2024 год наказали более 4 тыс. лиц за превышение предельного размера торговой надбавки на основные продукты питания.

Также ранее мы рассказывали, на сколько продукты питания подорожали в Казахстане за пять лет.

