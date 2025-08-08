jitsu gif
      Лидирует ли Казахстан по уровню безработицы среди стран ЕАЭС

      Опубликовано:

      Уставшая женщина в очках сидит за компьютером
      Офисный работник. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

      Доля зарегистрированных безработных в Казахстане больше, чем в других странах ЕАЭС. Но, если взять всех граждан, не имеющих работу, Казахстан уступает лидерство Армении. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на конец июня 2025 года составила 710 тысяч человек, или 0,8% численности рабочей силы. Это на 9,8% меньше, чем было в прошлом году.

      При этом доля Казахстана самая большая – 334,7 тыс. (3,3%). На втором месте по процентам от рабочей силы страны – Армения (3,1%). Далее идут Кыргызстан (2,1%), Россия (0,5%) и Беларусь (0,1%).

      Уровень зарегистрированной безработицы
      Уровень зарегистрированной безработицы. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

      Но отметим, что выше речь идет именно о зарегистрированной безработице, то есть это количество безработных граждан, которые обратились за помощью в службы занятости населения. Например, в Казахстане они могут получать социальную выплату по потере работы.

      Общий уровень безработицы, с учетом безработных граждан, которые не регистрировались в органах занятости, как правило, больше. И по этому показателю Казахстан уже не является лидером.

      В первом квартале 2025 года всего в стране насчитывалось 451 515 граждан старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) составил 4,6%.

      В Армении этот показатель равен 13,9% (I квартал 2025 года), Кыргызстане – 3,7% (2024 год), Беларуси – 2,6% (II квартал 2025 года), России – 2,3% (I квартал 2025 года), а в целом по ЕАЭС – 2,8% от рабочей силы в первом квартале 2025 года.

      Напомним, ранее эксперт рассказала, приведет ли повышение минимальной зарплаты (МЗП) к росту безработицы в Казахстане. Согласно ее мнению, повышение МЗП – это не автоматическая потеря рабочих мест, а возможность гибко перенастроить рынок труда.

