Алматы потерял лидерство по безналичным платежам

В Казахстане сильно вырос спрос на "безнал". Исключением стал Алматы, где "цифровизация" остановилась. Из-за этого мегаполис уступил лидерство по безналичным платежам. Подробности читайте на NUR.KZ.

Регионы стали драйверами роста безналичных платежей, в то время как Алматы потерял лидерство, уступив Алматинской области из-за отсутствия роста "цифровизации".

Несмотря на общий тренд к безналичным платежам, казахстанцы продолжают активно пользоваться наличными деньгами, увеличивая средний чек снятия и общую сумму наличности на человека.

Безналичный расчет все глубже входит в жизнь казахстанцев. Если еще в первом квартале 2025 года общий объем "безнала" составлял 40,3 трлн тенге, то по итогам первого полугодия, согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), этот показатель достиг 86,6 трлн тенге – это на 19,3% больше, чем было годом ранее.

По итогу рынок Казахстана на 87% является безналичным – в прошлом году было лишь 85,9%. Это доля безналичных транзакций в общем объеме операций по банковским картам.

Интересно, что драйвером рынка безналичных платежей в 2025 году стали регионы, а не мегаполисы. Лидером по переходу на "безнал" стала Акмолинская область – здесь доля увеличилась сразу на 6,3 процентного пункта (п.п.).

Заметный прирост был зафиксирован в области Жетісу (3,8 п.п.), а также в Туркестанской (3,7 п.п.) и Северо-Казахстанской (3 п.п.) областях. Как отмечают аналитики, по итогу региональный "цифровой разрыв" снизился с 21,7 до 19 процентных пунктов.

Интересно, что в целом все регионы Казахстана показали прирост безналичных платежей. Исключением стал только Алматы, который сохранил прошлогодний уровень "цифровизации".

Из-за этого мегаполис уступил свое лидерство – его обогнала Алматинская область, где доля безналичных транзакций в общем обороте по платежным картам теперь также превышает 90%.

Безналичные транзакции в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Однако, несмотря на то, что Алматы потерял первое место по доле безналичных операций, он все еще остается безусловным лидером по количеству дебетовых карт на душу населения.

На каждого алматинца в среднем приходится больше 7 карточек, а во всех остальных регионах – примерно по 2-3.

А вот по кредитным картам ситуация обратная. Алматы даже не в тройке лидеров.

Мегаполис вообще оказался ближе к концу списка по количеству "кредиток" – по 6 на 10 человек. Алматинская область тут является лидером – примерно по 7 карт на 10 человек.

Количество карточек в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Однако сами по себе карты – лишь инструмент. За ними стоит целый ряд тенденций, которые меняют платежное поведение и инфраструктуру в стране. Из деталей, на которые стоит обратить внимание:

в стране стало больше POS-терминалов – 67 устройств на 1 000 человек (раньше было 58 );

на (раньше было ); 90,4% всех безналичных операций – бесконтактные и интернет-платежи;

всех безналичных операций – бесконтактные и интернет-платежи; QR-платежи занимают долю рынка в 10,2%, и она будет лишь расти после внедрения единого QR-кода.

Интересно, что даже при росте "безнала" и среднего чека по нему на 6,2% (до 13,2 тыс. тенге), казахстанцы все еще часто пользуются наличными:

средний чек на снятие наличных денег вырос на 14,2% за год – до 112,9 тыс. тенге;

за год – сумма наличности в обращении на каждого казахстанца увеличилась сразу на 21% за год – до 232 тыс. тенге;

за год – всего за первое полугодие через банкоматы жители Казахстана сняли 12,9 трлн тенге, что на 8,9% больше, чем было годом ранее.

В итоге рынок безналичных платежей в Казахстане продолжает расти не только за счет увеличения числа карт, но и благодаря технологическим сдвигам.

Между тем напомним, что в стране постепенно внедряют единый QR-код, который смогут использовать клиенты любых казахстанских банков при совершении операций.

Также ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы, у которых открыто слишком много банковских карт, могут попасть в зону риска для банков. О том, в каких случаях им стоит беспокоиться, можно узнать здесь.

