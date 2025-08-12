Алматы потерял лидерство по безналичным платежам

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Алматы потерял лидерство по безналичным платежам

      Опубликовано:

      Банковские карты и монеты тенге лежат на столе
      Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане сильно вырос спрос на "безнал". Исключением стал Алматы, где "цифровизация" остановилась. Из-за этого мегаполис уступил лидерство по безналичным платежам. Подробности читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане значительно вырос объем безналичных платежей, достигнув 86,6 трлн тенге в первом полугодии 2025 года, что на 19,3% больше, чем годом ранее.
      • Регионы стали драйверами роста безналичных платежей, в то время как Алматы потерял лидерство, уступив Алматинской области из-за отсутствия роста "цифровизации".
      • Несмотря на общий тренд к безналичным платежам, казахстанцы продолжают активно пользоваться наличными деньгами, увеличивая средний чек снятия и общую сумму наличности на человека.

      Безналичный расчет все глубже входит в жизнь казахстанцев. Если еще в первом квартале 2025 года общий объем "безнала" составлял 40,3 трлн тенге, то по итогам первого полугодия, согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), этот показатель достиг 86,6 трлн тенге – это на 19,3% больше, чем было годом ранее.

      По итогу рынок Казахстана на 87% является безналичным – в прошлом году было лишь 85,9%. Это доля безналичных транзакций в общем объеме операций по банковским картам.

      Интересно, что драйвером рынка безналичных платежей в 2025 году стали регионы, а не мегаполисы. Лидером по переходу на "безнал" стала Акмолинская область – здесь доля увеличилась сразу на 6,3 процентного пункта (п.п.).

      Заметный прирост был зафиксирован в области Жетісу (3,8 п.п.), а также в Туркестанской (3,7 п.п.) и Северо-Казахстанской (3 п.п.) областях. Как отмечают аналитики, по итогу региональный "цифровой разрыв" снизился с 21,7 до 19 процентных пунктов.

      Интересно, что в целом все регионы Казахстана показали прирост безналичных платежей. Исключением стал только Алматы, который сохранил прошлогодний уровень "цифровизации".

      Из-за этого мегаполис уступил свое лидерство – его обогнала Алматинская область, где доля безналичных транзакций в общем обороте по платежным картам теперь также превышает 90%.

      Безналичные транзакции в Казахстане
      Безналичные транзакции в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

      Однако, несмотря на то, что Алматы потерял первое место по доле безналичных операций, он все еще остается безусловным лидером по количеству дебетовых карт на душу населения.

      На каждого алматинца в среднем приходится больше 7 карточек, а во всех остальных регионах – примерно по 2-3.

      А вот по кредитным картам ситуация обратная. Алматы даже не в тройке лидеров.

      Мегаполис вообще оказался ближе к концу списка по количеству "кредиток" – по 6 на 10 человек. Алматинская область тут является лидером – примерно по 7 карт на 10 человек.

      Количество карточек в Казахстане
      Количество карточек в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

      Однако сами по себе карты – лишь инструмент. За ними стоит целый ряд тенденций, которые меняют платежное поведение и инфраструктуру в стране. Из деталей, на которые стоит обратить внимание:

      • в стране стало больше POS-терминалов – 67 устройств на 1 000 человек (раньше было 58);
      • 90,4% всех безналичных операций – бесконтактные и интернет-платежи;
      • QR-платежи занимают долю рынка в 10,2%, и она будет лишь расти после внедрения единого QR-кода.

      Интересно, что даже при росте "безнала" и среднего чека по нему на 6,2% (до 13,2 тыс. тенге), казахстанцы все еще часто пользуются наличными:

      • средний чек на снятие наличных денег вырос на 14,2% за год – до 112,9 тыс. тенге;
      • сумма наличности в обращении на каждого казахстанца увеличилась сразу на 21% за год – до 232 тыс. тенге;
      • всего за первое полугодие через банкоматы жители Казахстана сняли 12,9 трлн тенге, что на 8,9% больше, чем было годом ранее.

      В итоге рынок безналичных платежей в Казахстане продолжает расти не только за счет увеличения числа карт, но и благодаря технологическим сдвигам.

      Между тем напомним, что в стране постепенно внедряют единый QR-код, который смогут использовать клиенты любых казахстанских банков при совершении операций.

      Также ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы, у которых открыто слишком много банковских карт, могут попасть в зону риска для банков. О том, в каких случаях им стоит беспокоиться, можно узнать здесь.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.