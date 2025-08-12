Алматы потерял лидерство по безналичным платежам
Опубликовано:
В Казахстане сильно вырос спрос на "безнал". Исключением стал Алматы, где "цифровизация" остановилась. Из-за этого мегаполис уступил лидерство по безналичным платежам. Подробности читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане значительно вырос объем безналичных платежей, достигнув 86,6 трлн тенге в первом полугодии 2025 года, что на 19,3% больше, чем годом ранее.
- Регионы стали драйверами роста безналичных платежей, в то время как Алматы потерял лидерство, уступив Алматинской области из-за отсутствия роста "цифровизации".
- Несмотря на общий тренд к безналичным платежам, казахстанцы продолжают активно пользоваться наличными деньгами, увеличивая средний чек снятия и общую сумму наличности на человека.
Безналичный расчет все глубже входит в жизнь казахстанцев. Если еще в первом квартале 2025 года общий объем "безнала" составлял 40,3 трлн тенге, то по итогам первого полугодия, согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), этот показатель достиг 86,6 трлн тенге – это на 19,3% больше, чем было годом ранее.
По итогу рынок Казахстана на 87% является безналичным – в прошлом году было лишь 85,9%. Это доля безналичных транзакций в общем объеме операций по банковским картам.
Интересно, что драйвером рынка безналичных платежей в 2025 году стали регионы, а не мегаполисы. Лидером по переходу на "безнал" стала Акмолинская область – здесь доля увеличилась сразу на 6,3 процентного пункта (п.п.).
Заметный прирост был зафиксирован в области Жетісу (3,8 п.п.), а также в Туркестанской (3,7 п.п.) и Северо-Казахстанской (3 п.п.) областях. Как отмечают аналитики, по итогу региональный "цифровой разрыв" снизился с 21,7 до 19 процентных пунктов.
Интересно, что в целом все регионы Казахстана показали прирост безналичных платежей. Исключением стал только Алматы, который сохранил прошлогодний уровень "цифровизации".
Из-за этого мегаполис уступил свое лидерство – его обогнала Алматинская область, где доля безналичных транзакций в общем обороте по платежным картам теперь также превышает 90%.
Однако, несмотря на то, что Алматы потерял первое место по доле безналичных операций, он все еще остается безусловным лидером по количеству дебетовых карт на душу населения.
На каждого алматинца в среднем приходится больше 7 карточек, а во всех остальных регионах – примерно по 2-3.
А вот по кредитным картам ситуация обратная. Алматы даже не в тройке лидеров.
Мегаполис вообще оказался ближе к концу списка по количеству "кредиток" – по 6 на 10 человек. Алматинская область тут является лидером – примерно по 7 карт на 10 человек.
Однако сами по себе карты – лишь инструмент. За ними стоит целый ряд тенденций, которые меняют платежное поведение и инфраструктуру в стране. Из деталей, на которые стоит обратить внимание:
- в стране стало больше POS-терминалов – 67 устройств на 1 000 человек (раньше было 58);
- 90,4% всех безналичных операций – бесконтактные и интернет-платежи;
- QR-платежи занимают долю рынка в 10,2%, и она будет лишь расти после внедрения единого QR-кода.
Интересно, что даже при росте "безнала" и среднего чека по нему на 6,2% (до 13,2 тыс. тенге), казахстанцы все еще часто пользуются наличными:
- средний чек на снятие наличных денег вырос на 14,2% за год – до 112,9 тыс. тенге;
- сумма наличности в обращении на каждого казахстанца увеличилась сразу на 21% за год – до 232 тыс. тенге;
- всего за первое полугодие через банкоматы жители Казахстана сняли 12,9 трлн тенге, что на 8,9% больше, чем было годом ранее.
В итоге рынок безналичных платежей в Казахстане продолжает расти не только за счет увеличения числа карт, но и благодаря технологическим сдвигам.
Между тем напомним, что в стране постепенно внедряют единый QR-код, который смогут использовать клиенты любых казахстанских банков при совершении операций.
Также ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы, у которых открыто слишком много банковских карт, могут попасть в зону риска для банков. О том, в каких случаях им стоит беспокоиться, можно узнать здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2274318-almaty-poteryal-liderstvo-po-beznalichnym-platezham/
