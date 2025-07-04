Единый QR-код для платежей и переводов: когда запустят систему

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сегодня провел совещание с руководителями банков второго уровня, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Главной темой обсуждения стал запуск межбанковской системы мобильных платежей и внедрение сервисов межбанковских переводов по номеру телефона и единого QR-кода.

Как проинформировали в Нацбанке, на сегодня к системе уже подключены пять банков второго уровня. С момента подключения первых банков-участников наблюдается стабильный рост объёмов межбанковских переводов по номеру телефона. Еще четыре банка находятся на стадии тестирования и технической интеграции.

Ожидается, что все банки второго уровня будут подключены к данной системе межбанковских переводов не позднее сентября этого года.

Кроме того, на совещании рассмотрели также внедрение межбанковских QR-платежей. Отмечается, что для усиления механизма защиты от мошенничества и повышения надежности функционирования системы был пересмотрен формат передачи клиентских параметров. Теперь он включает более полную и структурированную информацию для отслеживания подозрительных и мошеннических операций.

С учетом технических доработок и согласования форматов QR-платежей ожидается, что полноценный запуск с подключением всех банков состоится до конца 2025 года.

Напомним, в ноябре 2024 года в Казахстане был представлен проект единого QR-кода для безналичных межбанковских платежей. При этом отмечалось, что механизм запускается в пилотном режиме, а его масштабирование анонсировано на 2025 год.

Ранее уже внедрялась система мгновенных межбанковских переводов, однако не все банки второго уровня (БВУ) приняли в ней участие.

О том, сколько БВУ уже удалось подключить и будут ли у них возможности отказаться участвовать в данной системе единых QR-кодов, редакции NUR.KZ рассказали в Департаменте платежных систем Национального банка РК.