Подорожают ли ювелирные изделия после обязательной маркировки, рассказал глава Минторговли
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Глава Минторговли Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине рассказал, ожидается ли рост цен после введения обязательной маркировки ювелирных изделий, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы маркировку не для этих целей вводим, чтобы они в цене выросли", - заявил Арман Шаккалиев.
По его словам, маркировка позволит в первую очередь бороться с теневой экономикой.
"На самом деле для производителей ювелирных изделий - это способ увеличить свои легальные продажи, исключив из оборота незаконные изделия", - добавил министр.
Напомним, ранее аналитики сообщали, что 9 из 10 ювелирных украшений в Казахстане - подделка или контрабанда. При этом отмечалось, что ювелирные изделия, продаваемые по серым схемам, несут угрозу как для самих покупателей, так и для государства.
А ведь подобные товары иногда даже приобретаются в качестве инвестиционного инструмента.
Кроме того, напомним, можно получить штраф до 30 МРП за неправильную перевозку драгоценностей через границу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2272248-podorozhayut-li-yuvelirnye-izdeliya-posle-obyazatelnoy-markirovki-rasskazal-glava-mintorgovli/
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