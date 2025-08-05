Подорожают ли ювелирные изделия после обязательной маркировки, рассказал глава Минторговли

Глава Минторговли Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине рассказал, ожидается ли рост цен после введения обязательной маркировки ювелирных изделий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы маркировку не для этих целей вводим, чтобы они в цене выросли", - заявил Арман Шаккалиев.

По его словам, маркировка позволит в первую очередь бороться с теневой экономикой.

"На самом деле для производителей ювелирных изделий - это способ увеличить свои легальные продажи, исключив из оборота незаконные изделия", - добавил министр.

Напомним, ранее аналитики сообщали, что 9 из 10 ювелирных украшений в Казахстане - подделка или контрабанда. При этом отмечалось, что ювелирные изделия, продаваемые по серым схемам, несут угрозу как для самих покупателей, так и для государства.

А ведь подобные товары иногда даже приобретаются в качестве инвестиционного инструмента.

Кроме того, напомним, можно получить штраф до 30 МРП за неправильную перевозку драгоценностей через границу.

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