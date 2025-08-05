Новый казахстанско-китайский маркетплейс хотят запустить в Казахстане
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На заседании правительства глава Минторговли Арман Шаккалиев анонсировал проект по созданию маркетплейса B2B c китайскими поставщиками, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Армана Шаккалиева, сейчас прорабатывается вопрос запуска отечественной B2B- платформы, ориентированной на упорядочение оптового импорта и поддержку малого и среднего бизнеса.
"Планируется внедрение цифровых решений, упрощение процедур и интеграция с поставщиками через прямые каналы, включая переговоры с JD.com и Alibaba Group.
Важно отметить, что для полноценной реализации платформы прорабатывается вопрос снятия технических барьеров в процедурах сертификации, обсуждается внесение изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и КНР от 1996 года", - сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Отметим, что форма B2B означает торговлю "от бизнеса для бизнеса", не для физлиц.
Напомним, в начале июня Комитет государственных доходов сообщил, что казахстанцев обяжут оплачивать 5% от стоимости товаров, приобретенных на зарубежных интернет-площадках.
Тогда же мы писали, что товары на маркетплейсах могут подорожать в Казахстане.
А в декабре прошлого года в Минторговли сообщили, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов. Также в Минторговли сообщили о принуждении маркетплейсов регистрироваться в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2272164-novyy-kazahstansko-kitayskiy-marketpleys-hotyat-zapustit-v-kazahstane/
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