Казахстанцы тратят миллиарды на гадалок и астрологов

За прошлый год жители Казахстана потратили на услуги экстрасенсов, гадалок и астрологов почти 3 млрд тенге. Это в 75 раз больше, чем было год назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане вырос интерес к сверхъестественному. Гадалки, астрологи и экстрасенсы начали пользоваться большим спросом у населения. Как отмечает портал Finprom, объем их услуг за год вырос сразу в 75 раз.

Маги и предсказатели, которые работают легально, отчитались государству об оказании услуг на 2,9 млрд тенге за прошлый год. Для понимания: в 2023 году сумма составила лишь 39,5 млн тенге.

Большая часть суммы (2,7 млрд тенге) была "заработана" гадалками, нумерологами и астрологами. Экстрасенсы "отработали" скромнее – на 225,7 млн тенге, что, впрочем, также в разы выше прошлого показателя.

Расходы казахстанцев на "сверхъестественное". Инфографика: finprom.kz

Важно учесть, что в реальности суммы, вероятнее всего, намного выше, ведь многие "эксперты" из сферы сверхъестественных услуг работают в серую: не оформляются как индивидуальные предприниматели и не платят налоги.

Интересный факт: согласно данным аналитиков, из общей суммы предоставленных услуг лишь половину оплатило население, то есть рядовые граждане. Остальные 1,4 млрд тенге поступили от организаций и прочих источников. В предыдущие несколько лет такого разграничения не было.

Сколько стоят услуги

Что касается ценников, то все зависит от того, какая именно сверхъестественная услуга нужна заказчику. Например, за гадание на картах платят в среднем по 3 тыс. тенге, а за консультацию с картами Таро – уже от 5 до 15 тыс. тенге.

Защита от порчи и негатива обходится казахстанцам в среднем в 30 тыс. тенге, а программа защиты от долгов стоит 45 тыс. тенге.

Полный разбор матрицы судьбы выходит в среднем на 200 тыс. тенге, а за "возврат" супруга придется заплатить порядка 500 тыс. тенге. "Продвижение" бизнеса обойдется заказчикам в 400 тыс. тенге, а разные деструктивные ритуалы – от 1 млн тенге.

Стоимость "сверхъестественных" услуг в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Отметим, что, как правило, услуги таких "специалистов" являются безобидными, однако всегда есть риск наткнуться на шарлатанов, которые не просто не предоставят нужную услугу, но еще и обманом начнут вытягивать деньги из своих "клиентов".

Кроме того, не раз происходило так, что разного рода гадалки и маги просто прикрывались "сверхъестественным талантом" и обкрадывали своих жертв.

Поэтому казахстанцам стоит взвешивать все "за" и "против", перед тем как обращаться к ясновидящим за помощью, и понять для себя, стоит ли игра свеч.

А о том, как взыскать деньги за несбывшиеся прогнозы предсказателей в Казахстане, мы ранее рассказывали здесь.

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