Астанчанка отдала гадалке 60 млн тенге за год

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Жительница столицы целый год ходила на сеансы к гадалке и в общей сложности отдала ей 60 млн тенге. Журналисты считают, что в Казахстане нужен закон, который запрещал бы деятельность мнимых ясновидящих.

Как сообщает телеканал "Астана", казахстанские соцсети буквально пестрят предложениями от тарологов, экстрасенсов и гадалок. Некоторые предлагают погадать в прямом эфире через TikTok, другие – по переписке в мессенджерах.

Алгоритм прост: люди переводят деньги на карту и задают вопрос. Ответ получают самый банальный.

Между тем психологи объясняют, что за помощью к гадалкам обращаются люди с высокой личностной тревожностью. Так они снимают стресс, а выслушав "предсказания", воодушевляются. Человек боится неизвестности и обращается к тарологу, чтобы усмирить свой страх, говорят специалисты.

"Там есть момент программирования – это раз. Потом – момент, когда человек просто хочет хорошее услышать, поэтому он идет туда. Либо когда человеку не хватает собственной мотивации, не хватает своих внутренних сил для достижения каких-либо целей, он идет к гадалке для того, чтобы она ему сказала: "Вот, все, что ты хочешь, все сбудется". И он потом с такой уверенностью ходит, старается работать в том направлении, в котором хочет", – рассказала психолог Динара Ибрагимова.

Однако нередко казахстанцы, пытаясь наладить жизнь с помощью "сверхъестественных сил", остаются без денег. Так произошло с одной из жительниц столиц – на протяжении года она ходила на сеансы к "ясновидящей" и отдала ей в общей сложности 60 млн тенге.

"Потерпевшая обращается к гадалке, и гадалка поясняет, что на нее и на ее семью наведена порча, необходимо снять. И таким образом она в течение года завладела деньгами", – подтвердил глава следственного отдела УП района Сарыарка Талгат Жолдасов.

Примечательно, что во время опроса, который провели журналисты на улицах столицы, многие астанчане заявили, что гадалкам и экстрасенсам не доверяют и к ним не обращаются. Но привлекать к ответственности людей, которые этим якобы занимаются, не стоит.

"Есть лохи, есть гадалки – они друг друга находят", "Ну, каждый человек должен сам за себя отвечать, их же никто не заставляет. Им просто предлагают, а они сами отвечают", – поделились астанчане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983879-astanchanka-otdala-gadalke-60-mln-tenge-za-god/