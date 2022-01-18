"Гадалка" вместо приворота забрала деньги и золото в ВКО

Подозреваемая. Фото: ДП ВКО

41-летняя жительница Урджарского района стала жертвой "гадалки", которая обещала ей сделать приворот для привлечения мужского внимания, но забрала ценности и скрылась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

41-летняя сельчанка обратилась в полицию в конце декабря 2021 года. Она рассказала, что к ней домой пришла "гадалка" цыганской внешности и вошла в доверие.

Женщина пообещала сделать приворот для привлечения мужского внимания и завладела ее деньгами в сумме 270 тысяч тенге, четырьмя золотыми кольцами и одной парой золотых сережек. Причиненный ущерб составил 680 тысяч тенге.

Правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя жительница Алматы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951758-gadalka-vmesto-privorota-zabrala-dengi-i-zoloto-v-vko/