Минимальную заработную плату могут повысить в 2026 году в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Минимальную заработную плату могут повысить в 2026 году в Казахстане

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Мужчина держит деньги в руках
      Деньги. Иллюстративное фото: Viktoriya Fivko / Getty Images

      Глава Министерства труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах кабмина ответила на предложение депутатов повысить размер МЗП в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Светлана Жакупова сообщила, что в 2024 году министерством труда впервые за эти годы была утверждена методология определения минимальной заработной платы: в зависимости от производительности труда, медианной заработной платы на рынке и соответственно от уровня инфляции.

      "На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей и все они лягут в основу расчета МЗП.

      До конца текущего года (планируется завершить эти исследования - прим. ред.), чтобы с 1 января следующего года повысить МЗП. Насколько? Это будет известно после всех этих исследований", - отметила она.

      Напомним, минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане на 2025 год составляет 85 000 тенге. Это именно то значение, ниже которого работодатели не имеют права устанавливать стоимость оплаты труда.

      Ранее мы писали, что некоторые специалисты опасаются того, что работодатели могут прибегать к различным схемам с непрозрачными зарплатами (например, в конвертах), чтобы платить работникам меньше денег в отдаленных регионах и низкооплачиваемых сферах.

      Также сообщалось, что Казахстан планирует ратифицировать конвенцию МОТ, согласно которой нужно будет установить минимальную зарплату на уровне, достаточном для достойной жизни граждан.

      Кроме того, глава Нацбанка Тимур Сулейменов оценил справедливость получения казахстанцами зарплаты в 85 тыс. тенге, что соответствует показателю МЗП - он отметил, что этой суммы "конечно, не хватает".

      А недавно в кулуарах мажилиса глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин ответил, нужно ли повышать МЗП в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.