Минимальную заработную плату могут повысить в 2026 году в Казахстане

Глава Министерства труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах кабмина ответила на предложение депутатов повысить размер МЗП в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сообщила, что в 2024 году министерством труда впервые за эти годы была утверждена методология определения минимальной заработной платы: в зависимости от производительности труда, медианной заработной платы на рынке и соответственно от уровня инфляции.

"На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей и все они лягут в основу расчета МЗП.

До конца текущего года (планируется завершить эти исследования - прим. ред.), чтобы с 1 января следующего года повысить МЗП. Насколько? Это будет известно после всех этих исследований", - отметила она.

Напомним, минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане на 2025 год составляет 85 000 тенге. Это именно то значение, ниже которого работодатели не имеют права устанавливать стоимость оплаты труда.

Ранее мы писали, что некоторые специалисты опасаются того, что работодатели могут прибегать к различным схемам с непрозрачными зарплатами (например, в конвертах), чтобы платить работникам меньше денег в отдаленных регионах и низкооплачиваемых сферах.

Также сообщалось, что Казахстан планирует ратифицировать конвенцию МОТ, согласно которой нужно будет установить минимальную зарплату на уровне, достаточном для достойной жизни граждан.

Кроме того, глава Нацбанка Тимур Сулейменов оценил справедливость получения казахстанцами зарплаты в 85 тыс. тенге, что соответствует показателю МЗП - он отметил, что этой суммы "конечно, не хватает".

А недавно в кулуарах мажилиса глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин ответил, нужно ли повышать МЗП в Казахстане.