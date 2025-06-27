"14 млрд долларов": минимальную стоимость строительства одной АЭС назвали в Казахстане

Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что строительство АЭС в Казахстане обойдется как минимум в 14 млрд долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, Саткалиев подчеркнул, что окончательная стоимость пока не определена.

"Стоимость будет определяться на основе технико-экономического обоснования. У нас есть параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах. Сейчас мы не можем их объявить, потому что они защищены соглашениями о конфиденциальности с участниками процесса. Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка 14 млрд долларов минимум", - сообщил он журналистам.

Строительство первой АЭС в Казахстане

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Позже в Агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Позже председатель Агентства Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

Вскоре стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Также в Агентстве по атомной энергии РК ответили, оказывала ли политическое давление Россия на Казахстан при принятии решения по АЭС.

Кроме того, был получен ответ о примерной стоимости строительства АЭС.