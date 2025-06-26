Сколько участков земли выдадут бесплатно казахстанцам в 2025 году

Каждый казахстанец имеет право получить бесплатные 10 соток земли от государства. В 2025 году планируется выдать более 3 тыс. участков. О том, где больше всего получателей, узнайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане каждый гражданин страны может бесплатно получить от государства земельный участок в 10 соток. Выдаются они в порядке очереди, а чтобы стать получателем, достаточно подать заявку в режиме онлайн – никаких документов для этого собирать не нужно.

В 2025 году, как передает портал "Крыша", планируется выдать более 4 тыс. земельных участков. Больше всего земли выделят в Западно-Казахстанской области – 1 322 участка.

Следом идут Актюбинская и Жамбылская – 985 и 865 участков соответственно. Заметное количество выдач планируется оформить в Атырауской области – 750.

В области Ұлытау подготовлено 50 участков, а в Алматы и Астане свободной земли нет.

Сколько участков выделят в 2025 году. Инфографика: krisha.kz

Важно учесть, что данная цифра актуальна на 1 июля 2025 года. Государство не может передать "голый" участок земли, сначала к нему должна быть проведена инфраструктура – электричество и водопровод. Поэтому количество свободных участков будет увеличиваться по мере их подготовки.

Впрочем, текущее количество подходящей земли хватит далеко не всем. Дело в том, что очередь на бесплатные 10 соток растет каждый день. В прошлом году, по официальным данным, в ней числилось 3,9 млн человек, сейчас количество превысило 4 млн.

О том, как проверить статус очереди на получение бесплатных 10 соток земли в Казахстане, мы подробно рассказывали здесь.

Больше всего очередников находится в Алматинской области – почти 1,3 млн человек. В Туркестанской области в очереди 469 300 человек, а в Акмолинской – 316 342.

Если рассматривать города по отдельности, то больше всего ожидающих участок зафиксировано в Шымкенте – 280 302.

Следом идет Астана – 247 795 человек. Интересно, что здесь спрос на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в 25 раз превышает проектные мощности генплана – другими словами, абсолютное большинство граждан не смогут получить землю в столице.

В целом же, с учетом очереди и скорости подготовки земли, ожидать своей очереди казахстанцы могут годами. Например, в Западно-Казахстанской области люди в среднем ждут примерно по 5-10 лет, в Актюбинской – 8-12 лет, а в Карагандинской – вообще 10-15 лет.

Отметим, что в скором времени в Алматинской области ожидается ускорение земельной очереди. К населенным пунктам присоединили дачные массивы, что позволит подготовить порядка 123 гектар земли, то есть более 1 200 участков.

Напомним, что казахстанцы также могут использовать свои пенсионные накопления для строительства индивидуального жилья. Однако в этом случае нужно соблюдать ряд правил, о которых можно прочитать в нашем материале.