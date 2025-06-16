Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Новые" 10 соток земли будут бесплатно раздавать в Алматинской области

Опубликовано:

Земельные участки вблизи населенного пункта
Земельные участки. Иллюстративное фото: RonFullHD/Getty Images

В Алматинской области скоро начнут выделять землю на территории бывших дачных массивов. Получат участки те, кто стоит в очереди на бесплатные 10 соток от государства. Подробности читайте на NUR.KZ.

Каждый казахстанец имеет право получить под строительство жилья бесплатные 10 соток земли. Сделать это можно в режиме онлайн, без подготовки каких-либо документов.

Сами участки выдаются только после подведения всей инфраструктуры – "голую" землю без воды и электричества никому не выдают, что заметно влияет на скорость, с которой двигается очередь.

Между тем в скором времени выдача земельных участков в Алматинской области может заметно ускориться. Как отмечает портал "Крыша", землю для очередников будут выделять на месте старых дачных массивов, которые присоединяются к населенным пунктам.

"В этом году к населенным пунктам области планируют присоединить 23 дачных массива. То есть они официально войдут в территорию городов, сел и поселков. Далее изменят целевое назначение садоводческих участков на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), и после этого землю начнут выделять очередникам", – сообщает портал.

Общая площадь присоединяемых дач – 123 гектара, а это более 1 200 участков по 10 соток. Причем ожидается, что землю будут раздавать в уже освоенных массивах, где есть инженерные сети и дороги.

Для понимания: за весь прошлый год в области было выдано лишь 294 участка по 10 соток под ИЖС, то есть чуть больше 29 гектар. Впрочем, сейчас в очереди на получение бесплатных участков в Алматинской области находится 1 284 488 человек, а значит, дач на всех не хватит.

Однако казахстанцам стоит учесть, что необязательно подавать заявление на получение земельного участка в районе своего проживания. Граждане могут подавать неограниченное количество заявлений в разные регионы и области – по одному на населенный пункт. Просто в момент получения участка все остальные заявки автоматически аннулируются.

О том, как проверить статус очереди на получение бесплатных 10 соток земли в Казахстане, мы подробно рассказывали здесь.

Отметим, что казахстанцы также могут использовать свои пенсионные накопления для строительства индивидуального жилья. Однако в этом случае нужно соблюдать ряд правил, о которых можно прочитать в нашем материале.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255763-novye-10-sotok-zemli-budut-besplatno-razdavat-v-almatinskoy-oblasti/