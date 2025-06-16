"Новые" 10 соток земли будут бесплатно раздавать в Алматинской области

В Алматинской области скоро начнут выделять землю на территории бывших дачных массивов. Получат участки те, кто стоит в очереди на бесплатные 10 соток от государства. Подробности читайте на NUR.KZ.

Каждый казахстанец имеет право получить под строительство жилья бесплатные 10 соток земли. Сделать это можно в режиме онлайн, без подготовки каких-либо документов.

Сами участки выдаются только после подведения всей инфраструктуры – "голую" землю без воды и электричества никому не выдают, что заметно влияет на скорость, с которой двигается очередь.

Между тем в скором времени выдача земельных участков в Алматинской области может заметно ускориться. Как отмечает портал "Крыша", землю для очередников будут выделять на месте старых дачных массивов, которые присоединяются к населенным пунктам.

"В этом году к населенным пунктам области планируют присоединить 23 дачных массива. То есть они официально войдут в территорию городов, сел и поселков. Далее изменят целевое назначение садоводческих участков на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), и после этого землю начнут выделять очередникам", – сообщает портал.

Общая площадь присоединяемых дач – 123 гектара, а это более 1 200 участков по 10 соток. Причем ожидается, что землю будут раздавать в уже освоенных массивах, где есть инженерные сети и дороги.

Для понимания: за весь прошлый год в области было выдано лишь 294 участка по 10 соток под ИЖС, то есть чуть больше 29 гектар. Впрочем, сейчас в очереди на получение бесплатных участков в Алматинской области находится 1 284 488 человек, а значит, дач на всех не хватит.

Однако казахстанцам стоит учесть, что необязательно подавать заявление на получение земельного участка в районе своего проживания. Граждане могут подавать неограниченное количество заявлений в разные регионы и области – по одному на населенный пункт. Просто в момент получения участка все остальные заявки автоматически аннулируются.

О том, как проверить статус очереди на получение бесплатных 10 соток земли в Казахстане, мы подробно рассказывали здесь.

Отметим, что казахстанцы также могут использовать свои пенсионные накопления для строительства индивидуального жилья. Однако в этом случае нужно соблюдать ряд правил, о которых можно прочитать в нашем материале.