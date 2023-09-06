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Правила выдачи бесплатных 10 соток под жилье изменились в Казахстане

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Строители возводят дом
Дом. Иллюстративное фото: Peter Cade/Getty Images

В Казахстане изменили условия, по которым казахстанцы могут бесплатно получить 10 соток земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об изменениях в правилах рассказал портал "Крыша".

Каждый казахстанец имеет право получить под строительство жилья бесплатные 10 соток земли. С 2022 года появилась возможность подавать заявки на выдачу земельных участков в режиме онлайн.

Правила, по которым выделяется земля, также изменились. Теперь участки под ИЖС будут выдавать только там, где есть инфраструктура – вода и электричество. При отсутствии центрального водоснабжения участок могут дать при наличии сетей электроснабжения.

Как объясняют эксперты, ранее сети не конкретизировали, выдавали опросные листы на получение техусловий для подключения к инженерным сетям, схемы которых размещали для публичного ознакомления.

В целом процедура оформления участка занимала много времени, и казахстанцам для этого нужно было обращаться в различные государственные органы. Однако теперь ее перевели в электронный формат и интегрировали с Единым государственным кадастром недвижимости (ЕГКН) и базой "Физические лица".

Также акиматы теперь обязаны предоставлять информацию о подготовке площадок для отвода участков и о списках очередности на казахском и русском языках не реже одного раза в квартал.

При этом, как и прежде, участки будут переходить в собственность только после их освоения. А на это время (в течение 3 лет) они предоставляются по праву временного возмездного землепользования.

Это касается и решения о предоставлении права частной собственности. Как и раньше оно будет приниматься на основании акта приема в эксплуатацию построенного жилого дома, который является основанием для изготовления кадастрового паспорта.

Новые правила выдачи бесплатных 10 соток земли должны вступить в силу 4 ноября 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2035462-pravila-vydachi-besplatnyh-10-sotok-pod-zhile-izmenilis-v-kazahstane/

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