"Перерасход бюджета в миллиарды": почти все педагоги по госзаказу оказались без работы, заявил депутат

На заседании мажилиса депутат спросила, почему почти 90% студентов-педагогов по госзаказу не трудоустроены, при том что их обучение стоило бюджету миллиардов тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Заказ на подготовку педагогов годами формируется без учета реальной потребности, без надлежащего мониторинга и без связи с реальной ситуацией на рынке труда. В 2022-м году потребность была завышена в 7,5 раза, 2023-м - в 9,3 раза.

За три года это привело к перерасходу бюджета на 31,8 млрд тенге. При этом до 90% выпускников по госзаказу не трудоустроены, более 35 тысяч педагогов числятся безработными, а по 60 тысячам вообще нет данных по занятости.

Почему государство тратит миллиарды на подготовку специалистов, которые не востребованы даже в государственной системе образования?" - спросила депутат Нургуль Тау министра науки и высшего образования.

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек ответил, что госзаказ формируется на основе отчета Минтруда - он показывает дефицит педагогов.

Далее министр продолжил говорить о качестве подготовки педагогов - на этом его прервал председатель мажилиса.

"Вам конкретно задавали вопрос. На подготовку преподавателей миллиардные суммы мы тратим, но до 90% выпускников по госзаказу не трудоустроены. Здесь не по качеству вас спрашивают. По 60 тысячам вообще нет данных по занятости, более 35 тысяч педагогов - безработные. В отчете ВАП тоже было сказано, что 90% не трудоустроены", - заявил Ерлан Кошанов.

Саясат Нурбек ответил, что по 60 тысячам выпускников у министерства есть информация, которую они предоставят. Данные Миннауки и высшего образования, по его словам, совпадают с данными Минтруда.

"Господин министр, это очень важный вопрос. Мы как бы распыляем государственные средства", - ответил Кошанов.

Напомним, в феврале в Высшей аудиторской палате озвучили итоги госаудита в сфере среднего образования - было выявлено неэффективное планирование средств и их использование.

В целом государственным аудитом установлено:

финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге;

неэффективное планирование средств и ресурсов - 62,4 млрд тенге;

неэффективное использование - 3,2 млрд тенге.

До этого сообщалось, что 58 школ в Казахстане оштрафовали за работу без лицензий. Нарушения были выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования.

А по теме подготовки педагогов также в феврале высказался министр просвещения - он отметил низкое качество подготовки педагогов в Казахстане и необходимость пересмотреть образовательные программы.