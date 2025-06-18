"Перерасход бюджета в миллиарды": почти все педагоги по госзаказу оказались без работы, заявил депутат
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На заседании мажилиса депутат спросила, почему почти 90% студентов-педагогов по госзаказу не трудоустроены, при том что их обучение стоило бюджету миллиардов тенге, передает корреспондент NUR.KZ.
"Заказ на подготовку педагогов годами формируется без учета реальной потребности, без надлежащего мониторинга и без связи с реальной ситуацией на рынке труда. В 2022-м году потребность была завышена в 7,5 раза, 2023-м - в 9,3 раза.
За три года это привело к перерасходу бюджета на 31,8 млрд тенге. При этом до 90% выпускников по госзаказу не трудоустроены, более 35 тысяч педагогов числятся безработными, а по 60 тысячам вообще нет данных по занятости.
Почему государство тратит миллиарды на подготовку специалистов, которые не востребованы даже в государственной системе образования?" - спросила депутат Нургуль Тау министра науки и высшего образования.
Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек ответил, что госзаказ формируется на основе отчета Минтруда - он показывает дефицит педагогов.
Далее министр продолжил говорить о качестве подготовки педагогов - на этом его прервал председатель мажилиса.
"Вам конкретно задавали вопрос. На подготовку преподавателей миллиардные суммы мы тратим, но до 90% выпускников по госзаказу не трудоустроены. Здесь не по качеству вас спрашивают. По 60 тысячам вообще нет данных по занятости, более 35 тысяч педагогов - безработные. В отчете ВАП тоже было сказано, что 90% не трудоустроены", - заявил Ерлан Кошанов.
Саясат Нурбек ответил, что по 60 тысячам выпускников у министерства есть информация, которую они предоставят. Данные Миннауки и высшего образования, по его словам, совпадают с данными Минтруда.
"Господин министр, это очень важный вопрос. Мы как бы распыляем государственные средства", - ответил Кошанов.
Напомним, в феврале в Высшей аудиторской палате озвучили итоги госаудита в сфере среднего образования - было выявлено неэффективное планирование средств и их использование.
В целом государственным аудитом установлено:
- финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге;
- неэффективное планирование средств и ресурсов - 62,4 млрд тенге;
- неэффективное использование - 3,2 млрд тенге.
До этого сообщалось, что 58 школ в Казахстане оштрафовали за работу без лицензий. Нарушения были выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования.
А по теме подготовки педагогов также в феврале высказался министр просвещения - он отметил низкое качество подготовки педагогов в Казахстане и необходимость пересмотреть образовательные программы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2256732-pererashod-byudzheta-v-milliardy-pochti-vse-pedagogi-po-goszakazu-okazalis-bez-raboty-zayavil-deputat/
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