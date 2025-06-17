Вторая АЭС в Казахстане: когда будет принято решение по строительству

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Дворца независимости озвучил сроки принятия решений по второй АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, осенью будет ( принято решение - прим. ред.), думаю, никто затягивать не будет. К осени уже будут какие-то цифры, какие-то данные, но может быть, и раньше", - сказал журналистам Роман Скляр.

Представители СМИ поинтересовались, когда будет принято решение по локации станции.

"Думаю, и по площадке тоже (к осени - прим. ред.)", - резюмировал он.

Скляр также сообщил, что две АЭС в Казахстане планируют строить параллельно и "не затягивать" строительство.

Строительство первой АЭС в Казахстане

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Позже в Агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Позже председатель Агентства Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

А накануне стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Также в Агентстве по атомной энергии РК ответили, оказывала ли политическое давление Россия на Казахстан при принятии решения по АЭС.

Кроме того, был получен ответ о примерной стоимости строительства АЭС.