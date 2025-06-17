Вторая АЭС в Казахстане: когда будет принято решение по строительству
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Дворца независимости озвучил сроки принятия решений по второй АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
"Я думаю, осенью будет ( принято решение - прим. ред.), думаю, никто затягивать не будет. К осени уже будут какие-то цифры, какие-то данные, но может быть, и раньше", - сказал журналистам Роман Скляр.
Представители СМИ поинтересовались, когда будет принято решение по локации станции.
"Думаю, и по площадке тоже (к осени - прим. ред.)", - резюмировал он.
Скляр также сообщил, что две АЭС в Казахстане планируют строить параллельно и "не затягивать" строительство.
Строительство первой АЭС в Казахстане
Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Позже в Агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.
Позже председатель Агентства Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.
А накануне стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Также в Агентстве по атомной энергии РК ответили, оказывала ли политическое давление Россия на Казахстан при принятии решения по АЭС.
Кроме того, был получен ответ о примерной стоимости строительства АЭС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2256408-vtoraya-aes-v-kazahstane-kogda-budet-prinyato-reshenie-po-stroitelstvu/
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