Где учителя зарабатывают больше всего в Казахстане

Средняя зарплата в образовательной сфере Казахстана составила 302 428 тенге. Однако показатель сильно отличается в зависимости от уровня образования и региона. Подробности читайте на NUR.KZ.
По последним данным, средняя зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. За год она выросла на 10,7% в номинальном значении, а за квартал, наоборот, уменьшилась на 2,7%.
Между тем средний показатель сильно отличается по видам экономической деятельности. Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, в сфере образования средняя номинальная зарплата в первом квартале 2025 года составила всего 302 428 тенге.
Это на 2,8% меньше, чем было в предыдущем квартале, и лишь на 6,1% больше, чем было год назад. Отметим, что указанный рост является номинальным, то есть он не учитывает инфляцию в стране. Реальный же ушел "в минус": квартальном разрезе реальные зарплаты уменьшились на 6,1%, а в годовом – на 3%.
При этом сфера образования является самой многочисленной с точки зрения количества работников. По последним данным, здесь фактически работает 1 108 400 человек, из которых 830 988 – женщины.
Также важно понимать, что средняя зарплата в 302 428 тенге является средней для всего сектора. Если рассматривать ее по уровням образования, то ситуация следующая:
- дошкольное образование – 201 440 тенге;
- начальное образование – 249 992 тенге;
- среднее образование – 327 623 тенге;
- высшее образование – 410 230 тенге;
- прочее образование – 249 548 тенге;
- вспомогательная деятельность в сфере образования – 256 290 тенге.
Из всех секторов реальный годовой рост зарплат показала лишь сфера высшего образования – плюс 2%. В остальном же наблюдается падение покупательной способности. Особенно сильно пострадала вспомогательная деятельность в области образования, где просадка за год составила целых 18,8%.
|Средняя зарплата в сфере образования Казахстана
(1 квартал 2025 года)
|Сфера
|Зарплата
|Номинальный
рост
|Реальный
рост
|Квартал
|Год
|Квартал
|Год
|Образование
(в целом)
|₸302 428
|-2,8%
|6,1%
|-6,1%
|-3,0%
|Дошкольное образование
|₸201 440
|1,0%
|8,0%
|-2,4%
|-1,3%
|Начальное образование
(1 уровень)
|₸249 992
|-4,6%
|3,0%
|-7,8%
|-5,9%
|Среднее образование
(2-3 уровни)
|₸327 623
|-2,1%
|4,9%
|-5,4%
|-4,1%
|Высшее образование
(5-8 уровни)
|₸410 230
|-12,0%
|11,6%
|-15,0%
|2,0%
|Прочие виды образования
|₸249 548
|-0,5%
|8,7%
|-3,9%
|-0,6%
|Вспомогательная деятельность
в сфере образования
|₸256 290
|-27,6%
|-11,2%
|-30,0%
|-18,8%
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что похожая картина наблюдается и в региональном разрезе. Средние зарплаты варьируются от 266 391 тенге – в Западно-Казахстанской области до 428 032 тенге – в Астане.
В Алматы в среднем платят 354 961 тенге, а в Шымкенте – лишь 285 599 тенге.
При этом в Туркестанской области, где зафиксировано больше всего работников образования (более 151 тыс.), зарплаты намного ниже, чем в среднем по стране – 276 379 тенге. Для сравнения: в области Ұлытау насчитывается лишь 11 781 занятых в этой сфере, а средняя зарплата здесь чуть выше – 289 041 тенге.
|Средняя зарплата в сфере образования Казахстана
(1 квартал 2025 года)
|Регион
|Фактическая
численность работников
|Средняя
зарплата
|Всего
|Женщины
|Абай
|36 555
|27 190
|₸290 867
|Акмолинская
|48 949
|36 296
|₸290 095
|Актюбинская
|59 920
|42 693
|₸288 584
|Алматинская
|76 649
|60 366
|₸294 558
|Атырауская
|41 801
|33 286
|₸296 871
|Западно-Казахстанская
|48 298
|35 328
|₸266 391
|Жамбылская
|74 651
|56 611
|₸282 731
|Жетісу
|39 054
|28 991
|₸287 756
|Карагандинская
|57 281
|44 482
|₸284 885
|Костанайская
|41 254
|31 724
|₸312 571
|Кызылординская
|63 692
|48 176
|₸292 667
|Мангистауская
|43 593
|36 483
|₸290 223
|Павлодарская
|42 652
|33 037
|₸293 970
|Северо-Казахстанская
|34 910
|24 703
|₸290 273
|Туркестанская
|151 282
|108 783
|₸276 379
|Ұлытау
|11 781
|9 232
|₸289 041
|Восточно-Казахстанская
|38 308
|28 797
|₸308 798
|Астана
|66 239
|50 717
|₸428 032
|Алматы
|107 083
|78 931
|₸354 961
|Шымкент
|68 445
|52 981
|₸285 599
|По данным Бюро национальной статистики
Также стоит отметить, что образование является одной из немногих сфер, где зарплаты планово повышаются на уровне государства. Кроме того, учителям, которые работают в сельских районах страны, как правило, платят заметно больше. Кроме того, преподаватели могут рассчитывать на дополнительные выплаты за достижения или повышение квалификации.
Отметим, что в первом квартале 2025 году снижение покупательной способности было зафиксировано не только в сфере образования, но и в некоторых других секторах экономики Казахстана. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Также ранее мы сравнили рост зарплат в тенге в и долларах – в переводе на иностранную валюту казахстанцы стали зарабатывать меньше, чем год назад.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2245635-gde-uchitelya-zarabatyvayut-bolshe-vsego-v-kazahstane/