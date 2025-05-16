Где учителя зарабатывают больше всего в Казахстане

Средняя зарплата в образовательной сфере Казахстана составила 302 428 тенге. Однако показатель сильно отличается в зависимости от уровня образования и региона. Подробности читайте на NUR.KZ.

По последним данным, средняя зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. За год она выросла на 10,7% в номинальном значении, а за квартал, наоборот, уменьшилась на 2,7%.

Между тем средний показатель сильно отличается по видам экономической деятельности. Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, в сфере образования средняя номинальная зарплата в первом квартале 2025 года составила всего 302 428 тенге.

Это на 2,8% меньше, чем было в предыдущем квартале, и лишь на 6,1% больше, чем было год назад. Отметим, что указанный рост является номинальным, то есть он не учитывает инфляцию в стране. Реальный же ушел "в минус": квартальном разрезе реальные зарплаты уменьшились на 6,1%, а в годовом – на 3%.

При этом сфера образования является самой многочисленной с точки зрения количества работников. По последним данным, здесь фактически работает 1 108 400 человек, из которых 830 988 – женщины.

Также важно понимать, что средняя зарплата в 302 428 тенге является средней для всего сектора. Если рассматривать ее по уровням образования, то ситуация следующая:

дошкольное образование – 201 440 тенге ;

; начальное образование – 249 992 тенге;

среднее образование – 327 623 тенге;

высшее образование – 410 230 тенге;

прочее образование – 249 548 тенге;

вспомогательная деятельность в сфере образования – 256 290 тенге.

Из всех секторов реальный годовой рост зарплат показала лишь сфера высшего образования – плюс 2%. В остальном же наблюдается падение покупательной способности. Особенно сильно пострадала вспомогательная деятельность в области образования, где просадка за год составила целых 18,8%.

Средняя зарплата в сфере образования Казахстана

(1 квартал 2025 года) Сфера Зарплата Номинальный

рост Реальный

рост Квартал Год Квартал Год Образование

(в целом) ₸302 428 -2,8% 6,1% -6,1% -3,0% Дошкольное образование ₸201 440 1,0% 8,0% -2,4% -1,3% Начальное образование

(1 уровень) ₸249 992 -4,6% 3,0% -7,8% -5,9% Среднее образование

(2-3 уровни) ₸327 623 -2,1% 4,9% -5,4% -4,1% Высшее образование

(5-8 уровни) ₸410 230 -12,0% 11,6% -15,0% 2,0% Прочие виды образования ₸249 548 -0,5% 8,7% -3,9% -0,6% Вспомогательная деятельность

в сфере образования ₸256 290 -27,6% -11,2% -30,0% -18,8% По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что похожая картина наблюдается и в региональном разрезе. Средние зарплаты варьируются от 266 391 тенге – в Западно-Казахстанской области до 428 032 тенге – в Астане.

В Алматы в среднем платят 354 961 тенге, а в Шымкенте – лишь 285 599 тенге.

При этом в Туркестанской области, где зафиксировано больше всего работников образования (более 151 тыс.), зарплаты намного ниже, чем в среднем по стране – 276 379 тенге. Для сравнения: в области Ұлытау насчитывается лишь 11 781 занятых в этой сфере, а средняя зарплата здесь чуть выше – 289 041 тенге.

Средняя зарплата в сфере образования Казахстана

(1 квартал 2025 года) Регион Фактическая

численность работников Средняя

зарплата Всего Женщины Абай 36 555 27 190 ₸290 867 Акмолинская 48 949 36 296 ₸290 095 Актюбинская 59 920 42 693 ₸288 584 Алматинская 76 649 60 366 ₸294 558 Атырауская 41 801 33 286 ₸296 871 Западно-Казахстанская 48 298 35 328 ₸266 391 Жамбылская 74 651 56 611 ₸282 731 Жетісу 39 054 28 991 ₸287 756 Карагандинская 57 281 44 482 ₸284 885 Костанайская 41 254 31 724 ₸312 571 Кызылординская 63 692 48 176 ₸292 667 Мангистауская 43 593 36 483 ₸290 223 Павлодарская 42 652 33 037 ₸293 970 Северо-Казахстанская 34 910 24 703 ₸290 273 Туркестанская 151 282 108 783 ₸276 379 Ұлытау 11 781 9 232 ₸289 041 Восточно-Казахстанская 38 308 28 797 ₸308 798 Астана 66 239 50 717 ₸428 032 Алматы 107 083 78 931 ₸354 961 Шымкент 68 445 52 981 ₸285 599 По данным Бюро национальной статистики

Также стоит отметить, что образование является одной из немногих сфер, где зарплаты планово повышаются на уровне государства. Кроме того, учителям, которые работают в сельских районах страны, как правило, платят заметно больше. Кроме того, преподаватели могут рассчитывать на дополнительные выплаты за достижения или повышение квалификации.

Отметим, что в первом квартале 2025 году снижение покупательной способности было зафиксировано не только в сфере образования, но и в некоторых других секторах экономики Казахстана. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Также ранее мы сравнили рост зарплат в тенге в и долларах – в переводе на иностранную валюту казахстанцы стали зарабатывать меньше, чем год назад.