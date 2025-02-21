На что расходуют бюджет: госаудиторы проверят траты Нацбанка и "Самрук-Казына"

Глава государства принял председателя ВАП Алихана Смаилова, который анонсировал грядущие проверки исполнения бюджетов ряда госорганов и нацкомпаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По поручению президента будут проведены проверки исполнения бюджетов городов Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, а также фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "Казатомпром", Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), Национального банка, МЧС.

Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Как уточнил глава Высшей аудиторской палаты на приеме у главы государства, всего в этом году запланировано более 40 аудиторских мероприятий. Отмечается, что аудитом будут охвачены сферы науки, обороны, обеспечения правопорядка, спорта, социального обеспечения, лесного хозяйства.

Также Смаилов представил президенту отчет об итогах деятельности Высшей аудиторской палаты за 2024 год и планах на текущий период.

Доложил, что в прошлом году было проведено 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах с охватом финансовых средств на сумму порядка 11 трлн тенге:

в результате выявлены нарушения на сумму 862 млрд тенге;

по итогам проверок в бюджет возвращено 135 млрд тенге, что в пять раз больше суммы возмещения за 2023 год;

Проинформировал о том, что системные недостатки отмечены в ценообразовании на объектах строительства, финансировании проектов обрабатывающей промышленности, субсидировании сельского хозяйства.

Отмечается, что в целях устранения нарушений Высшая аудиторская палата направила рекомендации правительству и предписания ответственным государственным органам.

️Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по совершенствованию системы государственного аудита. Он также обратил внимание на важность внедрения современных цифровых решений для обеспечения эффективного контроля за использованием бюджетных средств.

Напомним, недавно в Высшей аудиторской палате озвучили итоги госаудита в сфере среднего образования - выявлено неэффективное планирование средств и их использование.

В целом государственным аудитом установлено: финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге; неэффективное планирование средств и ресурсов - 62,4 млрд тенге; неэффективное использование - 3,2 млрд тенге.

Особое внимание обратили на то, что реформы в области образовательных стандартов проводятся не системно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета.

А в январе Высшая аудиторская палата завершила госаудит эффективности политики государства по противодействию теневой экономике.

Судя по результатам проведенного аудита, есть ряд существенных недостатков, которые сдерживают эффективность мер госполитики в этом направлении.

В ведомстве отметили, что теневой сектор экономики негативно влияет на развитие страны, снижая уровень добросовестной конкуренции, препятствуя росту малого и среднего бизнеса, а также сокращая поступления в государственный бюджет.