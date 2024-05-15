Какие специалисты в среднем получают больше миллиона тенге в Казахстане

Средняя зарплата в Казахстане составляет 382 279 тенге. Однако специалистам из некоторых сфер в среднем платят больше 1 млн тенге. Например, финансистам и нефтяникам. Об их доходах читайте на NUR.KZ.

По итогам 1 квартала 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане установилась на уровне 382 279 тенге. Естественно, такие оклады не у всех граждан – итоговая сумма сильно зависит от региона страны, а также от специальности работника.

Например, в сфере рыболовства и рыбоводства средняя зарплата составила всего 134 621 тенге, а в целом работникам из сельского хозяйства платят около 212 300 тенге.

Впрочем, некоторые специалисты, согласно данным Бюро национальной статистики, получают значительно больше, чем в среднем по стране.

Например, работникам, занятым в горнодобывающей промышленности и в разработке карьеров, платят в среднем по 864 029 тенге. Однако это не рекорд. Специалисты из сферы "Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги", например, получают гораздо больше – в среднем 938 377 тенге.

Специальности-миллионеры

Можно найти еще более "богатые" специальности. Больше, чем у горняков и айтишников, средние зарплаты работников из сферы "Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта" – порядка 1 028 881 тенге в месяц. К слову, она входит в категорию "Транспорт и складирование", где средний оклад составляет 510 648 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В списке "миллионеров" также оказалась сфера "Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления" из категории "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – здесь средняя зарплата составила 1 102 220 тенге. В среднем в категории оклады заметно ниже – 531 847 тенге.

Похожая ситуация наблюдается и в других "сферах-миллионерах". Например, во "Вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования" средняя зарплата составляет 1 213 112 тенге, а в "Страховании, перестраховании и пенсионном обеспечении, кроме обязательного социального обеспечения" – 1 372 158 тенге.

Обе эти сферы входят в категорию "Финансовая и страховая деятельность", где средний оклад равен 780 876 тенге.

В сфере "Добыча сырой нефти и природного газа" платят в среднем по 1 476 869 тенге, тогда как в целом в категории "Промышленность" средние оклады составляют лишь 546 968 тенге.

Однако бесспорным лидером по размерам зарплат стала сфера "Производство табачных изделий", где платят в среднем по 1 646 590 тенге. Это сразу в 3,6 раза больше средней зарплаты в целом в категории "Обрабатывающая промышленность" (450 501 тенге в месяц)

Таким образом, в Казахстане большие оклады получают не только в сфере добычи ресурсов. Впрочем, важно помнить, что средняя номинальная заработная плата не показывает точную сумму, которую получает каждый казахстанец. Это касается и сфер с самыми высокими окладами.

Ранее мы подробно рассказывали о том, каким образом подсчитывается средняя зарплата в Казахстане и почему она зачастую кажется "завышенной".