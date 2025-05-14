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Запрет на вывоз автогаза снова продлили в Казахстане

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Сжиженным газом заправляют автомобиль
Заправка. Иллюстративное фото: David Benito / iStock / Getty Images Plus

В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, который был введен в ноябре 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.

Как сообщает Минэнерго в Telegram-канале, с ноября 2023 года действует запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа за пределы страны.

Срок действия приказа о запрете экспорта истекает завтра.

"В целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок, принято решение о продлении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - сообщили в ведомстве.

При этом имеются исключения для:

  • вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
  • вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
  • перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.

До этого сообщалось, что министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита газа к 2030 году.

Сообщалось, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

При этом ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявлял, что сжиженный газ должен использоваться не для заправки авто, а для нефтегазохимии. По его словам, цены на автогаз хотят уравнять с бензином, чтобы казахстанцы не переводили на него свои авто.

Тогда же он рассказывал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане каждые полгода.

Кроме этого, в начале ноября прошлого года теперь уже экс-глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявлял, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ. Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2244834-zapret-na-vyvoz-avtogaza-prodlili-v-kazahstane/