Тираж ограничен: к 80-летию Победы Нацбанк выпускает банкноту в 1000 тенге

С 9 мая в обращение выходит юбилейная банкнота 1000 тенге, посвященная 80-летию Великой Победы. Тираж ограничен, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Казахстана, с 9 мая выпускается в обращение юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге, посвященная 80-летию Великой Победы. Тираж банкноты ограничен и составит 5 млн экземпляров.

"9 мая является знаменательной датой для всего мира. Казахстан внес весомый вклад в Победу. Из республики было мобилизовано около 1,2 миллиона человек, примерно 20% от общего населения на тот момент.

Наши соотечественники героически сражались в пехоте, танковых частях, авиации и на флоте. В знак памяти о героизме и мужестве наших соотечественников Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту национальной валюты", - сообщается в публикации.

О дизайне юбилейной банкноты

Цвет банкнот - коричнево-бежевый.

Юбилейная банкнота. Фото: nationalbank.kz

На лицевой стороне изображены:

Мемориал славы, расположенный в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - дань памяти героям, отдавших жизни за Родину.

Микрооптическая защитная полоса. При изменении угла обзора банкноты: на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, объема и сияния, а также эффект движения вечного огня и летящих журавлей. Силуэты журавлей олицетворяют добро и надежду, символизируют жизнь.

Юбилейная банкнота. Фото: nationalbank.kz

На оборотной стороне изображены:

карта Казахстана с фрагментами исторических архивных фотографий. Изображения представлены РГУ "Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан www.kfdz.kz.

Орден Отечественной войны как символ смелости, стойкости и мужества.

Отмечается, что юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Добавим, также ранее Нацбанк опубликовал фотографии выпущенных в обращение коллекционных монет номиналом 200 и 1000 тенге ко Дню Победы.

А в прошлом году Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева - Народного Героя Казахстана, участника Великой Отечественной войны.

Рахимжан Кошкарбаев стал одним из первых солдат Красной Армии, водрузившим 30 апреля 1945 года красное знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.

Копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, пронесли вчера на параде в Астане.