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Казахстанцам показали, как выглядят коллекционные монеты ко Дню Победы (фото)

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Монета ко Дню Победы номиналом 1000 тенге
Монета ко Дню Победы номиналом 1000 тенге. Фото: nationalbank.kz

Нацбанк на своем официальном сайте опубликовал фотографии выпущенных в обращение коллекционных монет номиналом 200 и 1000 тенге ко Дню Победы, передает NUR.KZ.

По информации Нацбанка, в обращение вышли монеты "Ұлы Жеңіс. 80 жыл".

"Монеты выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск монет приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие.

На монетах изображен вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе "80" символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами государственного флага РК", - сказано в сообщении.

Монеты номиналом 200 тенге
Монеты номиналом 200 тенге. Фото: nationalbank.kz

Монеты номиналом 1000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы с золочением и выпущены тиражом 2 тыс. штук. А монеты номиналом 200 тенге изготовлены тиражом в 10 млн штук и предназначены для свободного обращения на территории страны.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе", - добавили в Нацбанке.

В октябре прошлого года вышли в обращение коллекционные монеты "Мир вашему дому" с изображением спящего котика.

До этого Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева.

Кроме того, Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты номиналом в 5000 тенге из серии "Выдающиеся события и люди" в честь хана Джучи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2242335-kazahstancam-pokazali-kak-vyglyadyat-kollekcionnye-monety-ko-dnyu-pobedy-foto/