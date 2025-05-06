Казахстанцам показали, как выглядят коллекционные монеты ко Дню Победы (фото)

Нацбанк на своем официальном сайте опубликовал фотографии выпущенных в обращение коллекционных монет номиналом 200 и 1000 тенге ко Дню Победы, передает NUR.KZ.

По информации Нацбанка, в обращение вышли монеты "Ұлы Жеңіс. 80 жыл".

"Монеты выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск монет приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие.

На монетах изображен вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе "80" символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами государственного флага РК", - сказано в сообщении.

Монеты номиналом 200 тенге. Фото: nationalbank.kz

Монеты номиналом 1000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы с золочением и выпущены тиражом 2 тыс. штук. А монеты номиналом 200 тенге изготовлены тиражом в 10 млн штук и предназначены для свободного обращения на территории страны.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе", - добавили в Нацбанке.

В октябре прошлого года вышли в обращение коллекционные монеты "Мир вашему дому" с изображением спящего котика.

До этого Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева.

Кроме того, Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты номиналом в 5000 тенге из серии "Выдающиеся события и люди" в честь хана Джучи.