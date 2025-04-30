Казахстан вводит "золотую визу"

В Казахстане вводится новая "золотая виза" для иностранцев, инвестировавших не менее 300 тыс. долларов в капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК, по инициативе ведомства утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства.

Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет.

"Такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства.

Выдача "золотых виз" создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей", - сообщает министерство.

Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Напомним, прошлой осенью в Казахстане обновили правила выдачи виз. Сообщалось, что изменения скажутся на туристической привлекательности страны: новые правила направлены на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников.

Тогда же в Казахстане запустили специальную визу для IT-специалистов - она дает профессионалам данной сферы со всего мира возможность жить и работать в Казахстане.

До этого была введена новая виза для современных кочевников Neo Nomad. Сообщалось, что виза предназначена для так называемых современных кочевников. Иностранные туристы благодаря этой визе смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях.

О планах по внедрению такой визы в Казахстане сообщалось еще в мае текущего года - тогда экс-глава ведомства Ермек Маржикпаев рассказал, как будут привлекать иностранных туристов в страну. Он рассказал о визе Neo Nomad и указал на необходимость совершенствовать визово-миграционный режим путем цифровизации и упрощения процедур получения виз.