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Еще один вид визы запустили в Казахстане

Опубликовано:

паспорт
Паспорт. Иллюстративное фото: Douglas Sacha/Getty Images

В Казахстане запустили специальную визу для IT-специалистов - она дает профессионалам данной сферы со всего мира возможность жить и работать в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.

"Министерство цифрового развития объявило о запуске программы Digital Nomad Visa (DNV), направленной на привлечение международных специалистов и развитие цифровой экономики Казахстана. Эта виза дает профессионалам со всего мира возможность жить и работать в Казахстане, пользуясь современными цифровыми услугами и высоким уровнем комфорта.

Digital Nomad Visa нацелена на IT-специалистов, предлагая Казахстан в качестве удобного хаба для удаленной работы. Программа привлекает профессионалов, для которых важны доступ к высокоскоростному интернету, передовые цифровые сервисы и простота ведения бизнеса", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

Среди преимуществ Digital Nomad Visa:

  • гибкий визовый режим: упрощенные процедуры подачи и продления визы;
  • доступ к 5G и спутниковой связи: стабильное подключение по всей стране;
  • интеграция с местной культурой: поддержка в адаптации, поиске жилья и профессиональных связей;
  • государственная поддержка: упрощение ведения бизнеса и участие в инновационных проектах.

"Digital Nomad Visa - это важный шаг к превращению Казахстана в международный центр для цифровых кочевников. Программа обеспечивает комфортные условия для работы и высокий уровень жизни, что способствует развитию инновационных экосистем и обмену опытом с профессионалами со всего мира", - подчеркивает глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Отмечается, что программа Digital Nomad Visa уже доступна и предоставляет уникальные возможности для работы и жизни в Казахстане.

Напомним, на днях в Казахстане была введена новая виза для современных кочевников Neo Nomad. Сообщалось, что виза предназначена для так называемых современных кочевников - зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно.

Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии. Для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 000 долларов США за пределами Казахстана. Важно также наличие медицинской страховки и справки о несудимости.

Иностранные туристы благодаря этой визе смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях.

О планах по внедрению такой визы в Казахстане сообщалось еще в мае текущего года - тогда экс-глава ведомства Ермек Маржикпаев на заседании кабмина рассказал, как будут привлекать иностранных туристов в страну. Он рассказал о визе Neo Nomad и указал на необходимость совершенствовать визово-миграционный режим путем цифровизации и упрощения процедур получения виз.

Также ранее сообщалось, что Южная Корея ранее запустила новую визу для "цифровых кочевников", которая позволяет иностранцам находиться в стране почти два года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2182551-eshche-odin-vid-vizy-zapustili-v-kazahstane/

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