Правила выдачи виз иностранцам упростили в Казахстане

С 18 ноября в Казахстане вступают в силу обновленные правила выдачи виз, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД. Сообщается, что изменения скажутся на туристической привлекательности страны.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, новые правила направлены на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников.

Нововведения включают в себя следующие изменения:

Виза В9 - для представителей востребованных профессий, позволяющая им дальнейшее оформление вида на жительство.

- для представителей востребованных профессий, позволяющая им дальнейшее оформление вида на жительство. Digital Nomad Visa - однократная электронная и многократная бумажная виза для IT-специалистов, позволяющая постоянное проживание в Казахстане.

- однократная электронная и многократная бумажная виза для IT-специалистов, позволяющая постоянное проживание в Казахстане. Neo Nomad Visa - туристическая виза для "неономадов" с правом длительного пребывания при подтверждённом доходе от 3 тыс. долларов США в месяц.

- туристическая виза для "неономадов" с правом длительного пребывания при подтверждённом доходе от 3 тыс. долларов США в месяц. Существенно сокращен перечень документов для бизнес-визы "С5". Также снижен минимальный порог для получения визы с целью воссоединения на основании брачно-семейных отношений, с 3 лет до 1 года.

"Эти меры направлены на улучшение инвестиционного климата, стимулирование международного сотрудничества, привлечение квалифицированных специалистов и повышение туристической привлекательности Казахстана", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе в Минцифры сообщили, что в Казахстане запустили специальную визу для IT-специалистов - она дает профессионалам данной сферы со всего мира возможность жить и работать в Казахстане.

До этого была введена новая виза для современных кочевников Neo Nomad. Сообщалось, что виза предназначена для так называемых современных кочевников. Иностранные туристы благодаря этой визе смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях.

О планах по внедрению такой визы в Казахстане сообщалось еще в мае текущего года - тогда экс-глава ведомства Ермек Маржикпаев рассказал, как будут привлекать иностранных туристов в страну. Он рассказал о визе Neo Nomad и указал на необходимость совершенствовать визово-миграционный режим путем цифровизации и упрощения процедур получения виз.