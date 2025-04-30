Сколько казахстанцев зарабатывают свыше 3 млн тенге в месяц, рассказали в Миннацэкономики

Казахстанцы, которые зарабатывают больше, должны платить больше налогов. Такого мнения придерживается Министерство национальной экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил в кулуарах мажилиса вице-министр нацэкономики Азамат Амрин, "по зарплате будет прогрессивное налогообложение". Такая норма заложена в проект нового Налогового кодекса - его сегодня во втором чтении принял мажилис и документ ушел на рассмотрение в сенат.

"Там шкала другая немного. До 33 миллионов тенге - 10%, свыше 33 миллионов - будет 15 %", - сказал Амрин.

Журналисты поинтересовались, есть ли в реальности в Казахстане такие зарплаты.

"Да. Это примерно 3 миллиона тенге в месяц. У нас около 26 700 наемных работников получают более 3 миллионов тенге - по данным налоговой отчетности. Считаться будет не помесячно, а годовая. Допустим, если моя зарплата до 33 миллионов в год - это будет 10 процентов, свыше - по 15 процентов", - пояснил Азамат Амрин.

В конце прошлого года сообщалось, что средняя зарплата в Казахстане оказалась одной из самых высоких в ЕАЭС - за 9 месяцев 2024 года составила 391 713 тенге, уступает лишь показателю в России, где он равен 418 545 тенге.

Мы рассказывали и о том, как изменились зарплаты казахстанцев, если перевести их в доллары.

Ранее аналитики также сообщили, какой процент работодателей поднимал зарплаты в 2024 году, а сколько из них решили этого не делать.

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