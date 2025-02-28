Почему безработица в Казахстане ниже, чем в Европе, рассказали в Минтруда

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, почему процент безработицы в Казахстане ниже, чем в европейских странах, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке СЦК журналист задал вопрос о том, почему уровень безработицы в РК снизился до 4,6%.

"По итогам 2024 года у нас уровень безработицы 4,6% составил. Этому способствовали, в первую очередь, принимаемые меры, в том числе нашим министерством, акиматами регионов. В рамках инвестиционных проектов мы ведем работу по нескольким направлениям. У нас есть активные меры занятости по шести направлениям.

В рамках активных мер мы создали порядка 241 тыс. рабочих мест. По трудоустройству на свободные вакансии - 358 тыс. мест создали. По частным инициативам - порядка 315 тыс. мест. Также есть меры, которые дополнительно принимаются в рамках обучения.

Мы после обучения для СУСН (социально уязвимых слоев населения - прим. ред.) предоставили гранты - порядка 9 тыс. человек из этой категории получили гранты, и ими было создано порядка 3 тыс. рабочих мест дополнительных", - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскар Биахметов.

Журналист решил уточнить один момент, приведя пример. Так, с его слов, в Финляндии или Франции уровень безработицы составляет более 8%. Он поинтересовался, означает ли это, что в этих странах госорганы работают хуже, или же это в Казахстане ведется подсчет иначе.

"На сегодня у нас учет безработных ведется органами статистики. Здесь важно понимать, что есть понятие регистрируемой безработицы, когда лица обращаются за регистрацией и дальнейшим оказанием содействия, а есть нерегистрируемая, то есть общий подсчет тех же органов статистики.

Безработные в заявительном порядке обращаются в органы занятости: сначала регистрируются в качестве лиц, ищущих работу, затем - безработных, и уже в дальнейшем получают меры содействия. Поэтому здесь подсчет, учет связан именно с этим", - рассказал директор Департамента занятости населения МТСЗН РК Азиз Ибрагимов.

Ранее мы сообщали, что уровень безработицы в Казахстане составил 4,6%. Это больше, чем в России, Кыргызстане, а также в некоторых странах Азии, Европы и Африки, сообщают аналитики.