В Казахстане дорожает кофе. Эксперты ожидают его дефицита

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Кофе – любимый напиток для многих казахстанцев. На него, как и на многие другие продукты, так же растут цены. Есть ли для этого объективные причины, рассказали аналитики Telegram-канала FinReview.info.

Несмотря на то, что Казахстан традиционно, как и вся Центральная Азия, считается чайной страной, здесь проживает огромное количество "кофеманов". Для многих казахстанцев кофе стал неотъемлемым атрибутом утреннего завтрака и посиделок с друзьями.

Как отмечают аналитики, на каждого жителя Казахстана приходится около 0,41 кг кофе в год и этот показатель в скором времени может измениться. Оказалось, что его производство очень сильно зависит от геополитики.

Кофе и нефть

Мировой рынок кофе является самым крупным после нефтяного. 80% рынка занято поставщиками из Южной Америки и Вьетнама. На фондовой бирже кофейные зерна также в ходу. Фьючерсы на кофе в ряде развивающихся стран выступают вторым по популярности торговым инструментом после контрактов на сырую нефть.

Кофейные зерна и нефть даже чем-то похожи. Оба продукта чрезвычайно рентабельны, и у обоих, несмотря на огромное количество марок, существует два основных сорта. У кофе – робуста и арабика, а у нефти – Brent и Light.

Есть еще одно похожее свойство у этих товаров – на их цену оказывает огромное влияние геополитика.

По данным на 18 июля 2022 года, цена фьючерса на сорт кофе "робуста" (RC) составляет 1997 долларов за тонну. Размер контракта – 10 тонн. А вот сорт "арабика" (KC) стоит дороже – 215,78 долларов за фунт. При этом размер контракта составляет 37 500 фунтов. Это значит, что покупателю придется раскошелиться сразу на 8 091 750 долларов.

Большая часть кофе в Казахстан завозится из России. Например, в 2021 году в страну было завезено порядка 1,9 тыс. тонн кофе, причем 1,2 тыс. тонн пришлось на поставки из соседней страны. Это же касается и растворимого кофе и его прочих концентратов. Россия является их главным поставщиком.

Из ввезенных в Казахстан 3 тыс. тонн продукта 2,7 тыс. тонн – оттуда. Также экспортерами кофейного порошка стали Германия и Индия, но объемы не столь значительны. Вместе с увеличением импорта начали расти и денежные затраты.

За последние семь лет импорт кофе, кофейных зерен и заменителей кофе в Казахстан вырос в более чем три раза – с 571,5 тонны в 2015 году до 1 867,6 тонны в 2021 году. При этом затраты на покупку кофе увеличились с 4,1 млн долларов до 11,8 млн долларов.

Возможный дефицит кофе

Вместе с тем ситуация усугубляется начавшимся санкционным противостоянием России и Запада. Оказалось, что крупнейшие производители кофе, в том числе и Бразилия, сильно зависят от российских и белорусских поставок удобрений. После начала геополитического конфликта производители кофе столкнулись с нехваткой химии.

По данным Минсельхоза Бразилии, экспорт "арабики" во второй половине 2022 года может сократиться на 15%. Причина кроется не только в нехватке химических удобрений, но и во внезапной засухе и морозе. Сокращение производства кофе неизбежно приведет к росту цен на него.

Иллюстративное фото: pexels.com

Кофе в Казахстане уже подорожал на 30-40%, и, как заявляют эксперты, это не предел. Так как 90% всех поставок шли из России, после введения санкций страна может столкнуться с дефицитом кофе.

Избежать нехватки кофе можно при помощи прямых поставок из стран-производителей, но тогда все расчеты будут проводиться в долларах, а текущий курс неизбежно приведет к еще большему подорожанию.

А для любителей "капучино" и "латте" это вдвойне плохие новости, ведь молоко – главный ингредиент этих кофейных напитков – также растет в цене в Казахстане.

Ситуацию могло бы исправить отечественное производство. Как отмечают аналитики, оно у Казахстана было. В 2014 году производственный кооператив "Билал" изготавливал кофе в Шымкенте.

Производственные мощности позволяли выпускать до 500 килограммов молотого кофе в день, что покрывало бы почти весь внутренний рынок. Отечественный кофе появился на прилавках магазинов в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область), но дальше, по неизвестным причинам, этот бизнес развития не получил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979269-v-kazahstane-dorozhaet-kofe-eksperty-ozhidayut-ego-defitsita/