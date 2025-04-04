Как проверить купюру в 2000 тенге на подлинность, рассказали в Нацбанке

Нацбанк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных, и представляет защитные элементы банкноты 2000 тенге нового дизайна, передает NUR.KZ.
Национальный Банк Казахстана в публикации на официальном сайте напоминает, что с 25 декабря 2024 года в обращение выпущена новая банкнота номиналом 2 000 тенге.
Это третья банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
Нацбанк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных и представляет защитные элементы банкноты 2 000 тенге нового дизайна. Такая проверка поможет определить подлинность банкнот.
О защитных элементах денежного знака
На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф - золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.
На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.
Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и зеленого.
Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент - патч в виде объемного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.
На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Голова Сайги". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.
Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.
Защитный элемент локальный водяной знак - электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.
Напомним, мы писали, что с 25 декабря в Казахстане вышли в обращение банкноты номиналом 2 тыс. тенге нового дизайна.
Ранее стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты серии "Сакский стиль".
Так, с июня прошлого года в обращение выпустили 10-тысячные купюры нового дизайна - они должны будут заменить образцы 2012 года.
После этого Нацбанк Казахстана заявил о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и 5000 тенге 2023 года.
Также глава Нацбанка сообщал, что после выпуска новых 5- и 10-тысячных купюр в Казахстане они будут ходить параллельно со старыми образцами еще пару лет.
А с 28 марта 2025 года в обращение вышли банкноты номиналом 1000 тенге нового дизайна, в "Сакском стиле".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2233277-kak-proverit-kupyuru-v-2000-tenge-na-podlinnost-rasskazali-v-nacbanke/