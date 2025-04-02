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Цены на туалетную бумагу выросли почти на 20% в одном из регионов Казахстана

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Девушка держит туалетную бумагу
Туалетная бумага. Иллюстративное фото: pexels.com

Туалетная бумага в Казахстане дорожает уже 11 месяцев. Сейчас она стоит на 4,8% дороже, чем год назад. При этом в Восточно-Казахстанской области цены выросли почти на 20%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В 2025 году инфляция в Казахстане начала сильно ускоряться. Например, в феврале был зафиксирован первый за долгое время рекордный месячный прирост цен, а в марте сильно подорожали продукты питания.

Между тем, дорожают и некоторые непродовольственные товары, которые нужны всем казахстанцам. Так, например, как сообщил портал EnergyProm, это касается туалетной бумаги – в среднем по стране она выросла в цене всего лишь на 4,8%, однако этот рост длится беспрерывно 11 месяцев подряд. В феврале он составил 0,5% за месяц.

Рост цен на туалетную бумагу
Рост цен на туалетную бумагу. Инфографика: energyprom.kz

Более того, цены на этот предмет гигиены в разных регионах растут по-разному. Рост зафиксирован в 16 из 20 регионах Казахстана, и лидером стала Восточно-Казахстанская область – плюс 17,2% за год. Следом идут Кызылординская область и Алматы – плюс 11,9% и 8,8% соответственно.

В Астане цены на туалетную бумагу выросли на 7,6%, а в Шымкенте, наоборот, снизились на 0,9% за год. Также снижение было зафиксировано в Карагандинской (на 0,9%), Северо-Казахстанской (на 1,7%) областях и в области Жетісу (на 1,8%).

Стоит отметить, что текущий годовой рост цен действительно не кажется слишком большим. Например, в феврале 2024 года он составил 10,2%, а в 2023 году – вообще рекордные 52,2%.

Рост цен на туалетную бумагу
Рост цен на туалетную бумагу. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что пока незначительное подорожание туалетной бумаги сопровождается снижением ее производства в стране. В последний раз падение производства наблюдалось в 2022 году, а год спустя казахстанцы столкнулись с резким ростом цен.

Ранее мы также рассказывали, какие страны Казахстан обгоняет уровню инфляции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2232485-ceny-na-tualetnuyu-bumagu-vyrosli-pochti-na-20-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/