Туалетная бумага сильно подорожала в Казахстане

Туалетная бумага. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие товары и услуги в Казахстане за год сильно подорожали. Как оказалось, рост цен затронул и туалетную бумагу. О том, на сколько поднялись цены на этот предмет гигиены, рассказали аналитики EnergyProm.

За весь 2022 год в стране было произведено 26,8 тыс. тонн туалетной бумаги – сразу на 23,7% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что объемы производства падают не первый год. В 2021 году было произведено 34,9 тыс. тонн "туалетки", а в 2020 году – 36,9 тыс. тонн.

Производство туалетной бумаги в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, отечественные производители обеспечили спрос на туалетную бумагу в стране всего на 61,2% против 66,8% годом ранее. Остальной объем пришелся на импорт. Вместе с увеличением импортной продукции в стране заметно выросли и цены.

Как отмечают аналитики, по итогам января 2023 года стоимость туалетной бумаги за год выросла на 51,7%, то есть более чем в полтора раза. Напомним, официальная инфляция в этот период составила 20,7%.

Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Астаны – здесь подорожание составило целых 83%. Также цены выросли в Атырауской (на 71,6%), Абайской (на 69,7%) и Павлодарской (на 68,5%) областях, а также в Алматы – на 67,2%.

В Шымкенте цены выросли на 20,4%, а наименьшее подорожание было зафиксировано в Кызылординской области – всего на 13%.

Рост цен на туалетную бумагу. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, рост цен на туалетную бумагу начался еще в начале 2022 года. Тогда он совпал с резким подорожанием офисной бумаги, которая в основном поставлялась из соседней России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009473-tualetnaya-bumaga-silno-podorozhala-v-kazahstane/