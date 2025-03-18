Список лиц, получивших деньги из иностранных источников, опубликован в Казахстане

Комитетом госдоходов Минфина РК опубликован очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Реестр лиц, получивших деньги из иностранных источников, опубликован на официальном сайте Комитета госдоходов.

По данным ведомства, в целом за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами, из них регулярно - 118, периодически - 96, однократно - 81.

"За 2023 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 267 лицами на сумму 28,7 млрд тенге. За 2024 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 218 лицами на сумму 27,2 млрд тенге. Данная мера направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям", - отмечается в сообщении.

В реестре фигурируют такие организации, как представительство "Интерньюс Нетуорк" в Казахстане, ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности", ОФ "Международный Центр Журналистики"MediaNet", представительство Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии, ОФ "Молодежная информационная служба Казахстана", ОФ “Северо-Казахстанский правовой медиа-центр", ОФ "Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз", ОФ "Центр исследования правовой политики", ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан",ОО "Правовой центр женских инициатив" "Сана сезім", ОЮЛ "Республиканская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов "АгроСоюз Казахстана", ТОО "Информационное агентство "ТоболИнфо" и другие.

Всего в реестре за второе полугодие 2024 года указано 200 организаций.

Здесь же добавили, что требования о представлении отчетов о полученных денежных средствах из иностранных источников соответствует мировой практике.

В феврале мы писали, что в Комитете госдоходов рассказали о том, что каждое полугодие публикуется реестр лиц в Казахстане, которые финансируются из иностранных источников. Информация находится в общем доступе.

Ранее и депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.