Казахстан обогнал почти все страны СНГ по стоимости сыра

Сыр и творог в Казахстане подорожали в среднем на 5,2% за год. Текущие цены оказались очень высокими по меркам СНГ – дороже сырная продукция продается только в Молдове. Подробности читайте на NUR.KZ.

В январе месячная инфляция в Казахстане составила 1,1%, а годовая – 8,9%. Рост цен затронул и сырную продукцию в стране. Согласно данным EnergyProm, по итогам января текущего года сыр и творог подорожали на 5,2% за год.

Особенно сильно выросли цены в Акмолинской области – сразу на 13,1%. Сильное подорожание наблюдается в области Жетісу (11%), а также в Атырауской (8,6%), Кызылординской (8,2%) областях и в Алматы (7,9%).

В Шымкенте цены выросли на 4,2%, а в Астане, наоборот, снизились на 0,3%. Также снижение было зафиксировано в Северо-Казахстанской области (на 0,6%) и в Ұлытау (на 1,5%).

В разрезе видов продукции меньше всего выросли цены на рассольный сыр – на 2,5% за год. Твердый сыр подорожал на 3,8%, а плавленый – на 8%.

Творог вырос в цене на 5%, творожная масса и сырки – на 10,2%, а курт – сразу на 10,3%.

Рост цен на сыр и творог. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что текущие цены можно назвать высокими не только для жителей страны. Казахстан оказался на 50 месте среди 99 стран-участниц в рейтинге по дороговизне сыра местного производства. Здесь он стоит в среднем 9,3 доллара за килограмм.

В Содружестве независимых государств (СНГ) цены выше казахстанских наблюдаются только в Молдове, которая расположилась на 47 месте со средней ценой в 9,6 доллара за килограмм сыра.

Для понимания: Россия находится на 60 месте (8,7 доллара), Украина – на 62 месте (8,1 доллара), Узбекистан – на 79 месте (7,1 доллара), Беларусь – на 84 месте (6,2 доллара), а Азербайджан – на 94 месте (5 долларов).

Самый дешевый сыр в мире продают в Египте – всего за 3,4 доллара за килограмм, а Швейцария и Гонконг отличились самыми высокими ценами – в среднем по 25,4 доллара.

Рейтинг стран мира по стоимости сыра. Инфографика: energyprom.kz

Отметим, что Казахстан попадает в мировые рейтинги не только с сырной продукцией – недавно мы сравнивали цены на картофель в странах Евразийского экономического союза.

Также ранее стало известно, что для комфортной жизни среднестатистическому казахстанцу нужно больше денег, чем гражданам России, Беларуси или Кыргызстана.