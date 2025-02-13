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"Пострадают те, у кого нет сбережений": в Нацбанке отреагировали на предложение снизить базовую ставку

Опубликовано:

Национальный Банк
Национальный Банк. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

В Национальном банке отреагировали на запрос депутатов от партии "Ак жол", которые выступили с предложением снизить базовую ставку, передает NUR.KZ.

Согласно запросу депутатов партии "Ак жол", предлагается пересмотреть и снизить базовую ставку Нацбанка, чтобы обеспечить повсеместное удешевление кредитов до приемлемого уровня 10-12%.

"Только насыщение рынка отечественными товарами способно эффективно и долгосрочно защитить экономику от инфляции", - уверены мажилисмены.

В Нацбанке считают, что снижение базовой ставки приведет к серьезным последствиям.

"Если ставка будет ниже инфляции и ожиданий граждан, предприятий и финансовых организаций, тенговые вклады, которые на текущий момент составляют 32,0 трлн тенге, значительно сократятся на фоне снижения их привлекательности из-за низких депозитных ставок.

Люди начнут ускоренно потреблять товары и услуги в ожидании дальнейшего ускорения цен. Усилится перевод средств в валютные активы, отток депозитов из банковской системы, рост наличных денег, скупка потребительских товаров длительного пользования из-за роста ценовых и курсовых ожиданий, включая недвижимость", - отмечается в ответе финрегулятора.

Приток денежных средств на рынок недвижимости, как отмечают в Нацбанке, несомненно вызовет рост цен, что практически обнулит все усилия государства по повышению доступности жилья и обесценит жилищные государственные программы.

"В свою очередь, рост импорта в результате потребительской активности будет оказывать давление на валютный рынок, так как основная масса потребительских товаров (бытовая техника, телефоны и т.д.) завозится из-за рубежа.

Ослабление обменного курса и увеличение валютных вкладов разрушит долгосрочный тренд на снижение долларизации и приведет к валютному кризису, при наступлении которого не исключается обновление предыдущего максимума долларизации депозитов (70% в январе 2016 года).

Ослабление национальной валюты и рост инфляции сильно ударят по благосостоянию граждан. В первую очередь пострадают те, у кого нет сбережений, и кто живет от зарплаты до зарплаты. Для бизнеса это также создаст проблемы: высокая инфляция делает расчеты непредсказуемыми, затрудняет планирование инвестиций и закупок", - отмечается в ответе Нацбанка.

В январе стало известно, что Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она осталась на уровне 15,25%. Сообщалось, что в декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год.

Напомним, последний раз Нацбанк резко повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%. Причинами тому заявлялись ускорение инфляции и ослабление национальной валюты. Отмечалось, что это может повлиять и на рядовых казахстанцев, ведь стоимость кредитов и выгодность депозитов напрямую зависят от базовой ставки.

В декабре Нацбанк опубликовал свои прогнозы по траектории базовой ставки на ближайшие годы. В них отразилось мнение членов Комитета по денежно-кредитной политике, которые, собственно, и управляют базовой ставкой в стране. Отмечалось, что еще одного сильного повышения ставки пока не ожидается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220642-postradayut-te-u-kogo-net-sberezheniy-v-nacbanke-otreagirovali-na-predlozhenie-snizit-bazovuyu-stavku/