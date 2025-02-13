Золотые кольца сильно подорожали в Казахстане

Ювелирные изделия в Казахстане за месяц подорожали на 2,2%, а за год – на 24,9%. Особенно сильно выросли цены на золотые обручальные кольца – сразу на 26,8%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане затронула не только продукты питания, сферу услуг, но и рынок украшений. Как передает портал EnergyProm, в январе ювелирные изделия и часы в стране подорожали на 2,2% за месяц.

А вот годовой рост цен оказался в разы выше – сразу 24,9%. Для понимания: годом ранее этот показатель составлял всего лишь 4,3%.

Рост цен на ювелирные изделия и часы. Инфографика: energyprom.kz

Такой значительный рост цен может "ударить по карманам" казахстанцев, особенно тех, кто решит порадовать свою вторую половинку и подарить украшение на День святого Валентина.

Примечательно, что сильнее всего такой "удар" могут почувствовать те, кто решится сделать предложение руки и сердца и заключить брак, ведь золотые обручальные кольца в стране подорожали сильнее всего – на 26,8%.

Самый значительный рост цен зафиксирован в Кызылординской области – сразу на 65,5%. Следом идут Актюбинская область (на 40,4%), Шымкент (на 35,7%) и Туркестанская область (на 35,6%).

В Алматы цены на золотые обручальные кольца выросли на 16,9%, а в Астане – на 20,6%. Наименьший рост был зафиксирован в Западно-Казахстанской (на 2,6%), Мангистауской (на 6,2%) и Северо-Казахстанской (на 7,9%) областях.

Рост цен на золотые обручальные кольца. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что рост цен на драгоценные украшения мог быть еще более значительным. Напомним, золото дорожало весь 2024 год и продолжает бить рекорды в 2025 году. Недавно его стоимость превысила 47 тыс. тенге за один грамм.

Также стоит отметить, что некоторые казахстанцы предпочитают покупать украшения не для подарков, а в качестве инвестиций, надеясь, что таким образом удастся сохранить и приумножить свои накопления. Однако здесь есть несколько нюансов, которые делают такой способ заработка крайне рискованным.

В качестве альтернативы украшениям некоторые жители страны предпочитают покупать слитки из чистого золота. Такие продаются в отдельных банках и обменных пунктах и, в отличие от украшений, являются более надежным инвестиционным инструментом.