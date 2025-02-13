Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Золотые кольца сильно подорожали в Казахстане

Опубликовано:

Золотые кольца
Кольца. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ювелирные изделия в Казахстане за месяц подорожали на 2,2%, а за год – на 24,9%. Особенно сильно выросли цены на золотые обручальные кольца – сразу на 26,8%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане затронула не только продукты питания, сферу услуг, но и рынок украшений. Как передает портал EnergyProm, в январе ювелирные изделия и часы в стране подорожали на 2,2% за месяц.

А вот годовой рост цен оказался в разы выше – сразу 24,9%. Для понимания: годом ранее этот показатель составлял всего лишь 4,3%.

Рост цен на ювелирные изделия и часы в Казахстане
Рост цен на ювелирные изделия и часы. Инфографика: energyprom.kz

Такой значительный рост цен может "ударить по карманам" казахстанцев, особенно тех, кто решит порадовать свою вторую половинку и подарить украшение на День святого Валентина.

Примечательно, что сильнее всего такой "удар" могут почувствовать те, кто решится сделать предложение руки и сердца и заключить брак, ведь золотые обручальные кольца в стране подорожали сильнее всего – на 26,8%.

Самый значительный рост цен зафиксирован в Кызылординской области – сразу на 65,5%. Следом идут Актюбинская область (на 40,4%), Шымкент (на 35,7%) и Туркестанская область (на 35,6%).

В Алматы цены на золотые обручальные кольца выросли на 16,9%, а в Астане – на 20,6%. Наименьший рост был зафиксирован в Западно-Казахстанской (на 2,6%), Мангистауской (на 6,2%) и Северо-Казахстанской (на 7,9%) областях.

Рост цен на золотые обручальные кольца в Казахстане
Рост цен на золотые обручальные кольца. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что рост цен на драгоценные украшения мог быть еще более значительным. Напомним, золото дорожало весь 2024 год и продолжает бить рекорды в 2025 году. Недавно его стоимость превысила 47 тыс. тенге за один грамм.

Также стоит отметить, что некоторые казахстанцы предпочитают покупать украшения не для подарков, а в качестве инвестиций, надеясь, что таким образом удастся сохранить и приумножить свои накопления. Однако здесь есть несколько нюансов, которые делают такой способ заработка крайне рискованным.

В качестве альтернативы украшениям некоторые жители страны предпочитают покупать слитки из чистого золота. Такие продаются в отдельных банках и обменных пунктах и, в отличие от украшений, являются более надежным инвестиционным инструментом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220434-zolotye-kolca-silno-podorozhali-v-kazahstane/