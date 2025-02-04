Цены на алкоголь сильно выросли в Казахстане

Все виды алкоголя в Казахстане заметно подорожали. Особенно сильно за год выросла стоимость коньяка (13%) и пива (12,4%). В каких регионах цены росли быстрее, узнали журналисты NUR.KZ.
- В Казахстане за год значительно выросли цены на алкоголь: коньяк подорожал на 13%, пиво - на 12,4%, вино - на 9,9%, а водка - на 5,4%.
- Наибольший рост цен на алкоголь зафиксирован в Туркестанской области (15,1%), а самое сильное подорожание коньяка - в Западно-Казахстанской и Атырауской областях (более 30%).
- Несмотря на рост цен, алкоголь в Казахстане остается относительно недорогим по сравнению с другими странами, особенно пиво, хотя вино считается довольно дорогим.
По итогам января годовая инфляция в Казахстане выросла с 8,6% до 8,9%. Продовольственные товары в среднем подорожали на 5,5% за год, однако в некоторых сферах рост цен оказался намного больше.
Так, например, сильное подорожание затронуло алкогольную продукцию. Согласно данным Информационно-аналитической системы "Талдау", в среднем по стране алкоголь вырос в цене на 9,4%.
Сильнее всего подорожал коньяк – сразу на 13% за год. Следом идет пиво – плюс 12,4%, а замыкает тройку лидеров вино – плюс 9,9%. Водка подорожала меньше всего – лишь на 5,7% за год.
В региональном разрезе самый сильный рост на алкоголь зафиксирован в Туркестанской области – плюс 15,1% за год. Водка сильнее всего подорожала там же – на 16,4%.
Западно-Казахстанская и Атырауская области отличились ростом цен на коньяк – на 30,6% и 30,2% за год соответственно. А Алматинская область отметилась самым сильным подорожанием вина – на 21,6% за год. Пиво также сильнее всего подорожало в Атырауской области – на 24,1%.
Примечательно, что на этом фоне цены на водку снизились в Алматинской области – на 0,2%, а Шымкент отличился падением цен на коньяк – на 6,2% за год.
|Область
(Город)
|Рост цен на алкоголь в Казахстане
(январь 2025г. к январю 2024 г.)
|Алкоголь
|Водка
|Коньяк
|Вино
|Пиво
|Казахстан
|9,4%
|5,7%
|13,0%
|9,9%
|12,4%
|Акмолинская
|11,5%
|6,1%
|16,6%
|7,2%
|18,0%
|Актюбинская
|8,8%
|2,9%
|19,4%
|10,3%
|14,6%
|Алматинская
|9,9%
|-0,2%
|25,6%
|21,6%
|18,3%
|Атырауская
|12,6%
|8,4%
|30,2%
|17,7%
|24,1%
|ЗКО
|14,9%
|9,3%
|30,6%
|20,1%
|21,0%
|Жамбылская
|13,6%
|8,9%
|20,6%
|15,2%
|19,7%
|Карагандинская
|9,3%
|6,6%
|13,1%
|11,7%
|9,3%
|Костанайская
|9,4%
|8,1%
|7,5%
|4,2%
|14,3%
|Кызылординская
|10,6%
|4,7%
|7,9%
|10,7%
|21,6%
|Мангистауская
|8,9%
|7,8%
|19,7%
|7,2%
|9,6%
|Павлодарская
|2,2%
|0,2%
|0,0%
|1,5%
|4,3%
|СКО
|7,8%
|4,1%
|16,8%
|6,2%
|11,1%
|ВКО
|9,6%
|0,7%
|6,6%
|11,3%
|13,7%
|Туркестанская
|15,1%
|16,4%
|21,0%
|5,9%
|12,5%
|Жетісу
|6,4%
|5,4%
|11,6%
|5,0%
|8,9%
|Ұлытау
|12,3%
|6,8%
|11,5%
|3,2%
|17,4%
|Абай
|6,5%
|4,3%
|6,0%
|4,6%
|13,5%
|Астана
|9,7%
|3,9%
|14,5%
|11,6%
|10,7%
|Алматы
|10,5%
|11,8%
|14,0%
|9,2%
|10,8%
|Шымкент
|9,4%
|7,8%
|-6,2%
|2,9%
|12,4%
|Источник: Информационно-аналитическая система "Талдау"
Интересно, что даже после подорожания алкоголь в стране можно считать относительно недорогим. Например, согласно данным Numbeo, в рейтинге стран, расположенных по убыванию цен на отечественное пиво, Казахстан занял 82 место среди 91 участника.
За стандартную бутылку или банку пива объемом 0,5 литра жители Казахстана отдают в среднем 0,86 доллара. Более низкие цены наблюдаются в Украине (0,8 доллара, 89 место) и России (0,74 доллара, 90 место). Самое дешевое пиво в мире продается в Сербии (0,73 доллара), а самое дорогое – в Иордании (4,94 доллара).
Что касается импортного пива, то оно заметно дороже в Казахстане – за 0,33 литра придется заплатить в среднем 1,73 доллара. С такими ценами страна попала на 69 место в рейтинге Numbeo.
Более дешевое импортное пиво продается в России (1,42 доллара, 84 место) и Украине (1,33 доллара, 85 место). Самые низкие цены зафиксированы в Нигерии (1,11 доллара), а самые высокие – в Омане (8,94 доллара).
А вот вино в Казахстане можно считать относительно дорогим. В еще одном рейтинге Numbeo страна заняла 58 место – за бутылку вина здесь в среднем придется заплатить 6,66 доллара.
Это самые высокие цены, если сравнивать их с теми, что зафиксированы в соседних странах: в России (5,52 доллара, 77 место), Грузии (5,42 доллара, 78 место), Узбекистане (5,32 доллара, 79 место), Молдове (4,79 доллара, 87 место) и Украине (4,73 доллара, 88 место).
Самое дешевое вино продается в ЮАР (4,46 доллара), а самое дорогое – в Сингапуре (22,68 доллара).
Стоит отметить, что цены на алкоголь в Казахстане растут не только из-за рыночных факторов, но и за счет государственного регулирования – в стране действуют минимальные цены на крепкий алкоголь. Продавцы не имеют права их нарушать и продавать слишком дешевую продукцию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2217807-ceny-na-alkogol-silno-vyrosli-v-kazahstane/