Цены на алкоголь сильно выросли в Казахстане

Все виды алкоголя в Казахстане заметно подорожали. Особенно сильно за год выросла стоимость коньяка (13%) и пива (12,4%). В каких регионах цены росли быстрее, узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане за год значительно выросли цены на алкоголь: коньяк подорожал на 13%, пиво - на 12,4%, вино - на 9,9%, а водка - на 5,4%.

Наибольший рост цен на алкоголь зафиксирован в Туркестанской области (15,1%), а самое сильное подорожание коньяка - в Западно-Казахстанской и Атырауской областях (более 30%).

Несмотря на рост цен, алкоголь в Казахстане остается относительно недорогим по сравнению с другими странами, особенно пиво, хотя вино считается довольно дорогим.

По итогам января годовая инфляция в Казахстане выросла с 8,6% до 8,9%. Продовольственные товары в среднем подорожали на 5,5% за год, однако в некоторых сферах рост цен оказался намного больше.

Так, например, сильное подорожание затронуло алкогольную продукцию. Согласно данным Информационно-аналитической системы "Талдау", в среднем по стране алкоголь вырос в цене на 9,4%.

Сильнее всего подорожал коньяк – сразу на 13% за год. Следом идет пиво – плюс 12,4%, а замыкает тройку лидеров вино – плюс 9,9%. Водка подорожала меньше всего – лишь на 5,7% за год.

В региональном разрезе самый сильный рост на алкоголь зафиксирован в Туркестанской области – плюс 15,1% за год. Водка сильнее всего подорожала там же – на 16,4%.

Западно-Казахстанская и Атырауская области отличились ростом цен на коньяк – на 30,6% и 30,2% за год соответственно. А Алматинская область отметилась самым сильным подорожанием вина – на 21,6% за год. Пиво также сильнее всего подорожало в Атырауской области – на 24,1%.

Примечательно, что на этом фоне цены на водку снизились в Алматинской области – на 0,2%, а Шымкент отличился падением цен на коньяк – на 6,2% за год.

Область

(Город) Рост цен на алкоголь в Казахстане

(январь 2025г. к январю 2024 г.) Алкоголь Водка Коньяк Вино Пиво Казахстан 9,4% 5,7% 13,0% 9,9% 12,4% Акмолинская 11,5% 6,1% 16,6% 7,2% 18,0% Актюбинская 8,8% 2,9% 19,4% 10,3% 14,6% Алматинская 9,9% -0,2% 25,6% 21,6% 18,3% Атырауская 12,6% 8,4% 30,2% 17,7% 24,1% ЗКО 14,9% 9,3% 30,6% 20,1% 21,0% Жамбылская 13,6% 8,9% 20,6% 15,2% 19,7% Карагандинская 9,3% 6,6% 13,1% 11,7% 9,3% Костанайская 9,4% 8,1% 7,5% 4,2% 14,3% Кызылординская 10,6% 4,7% 7,9% 10,7% 21,6% Мангистауская 8,9% 7,8% 19,7% 7,2% 9,6% Павлодарская 2,2% 0,2% 0,0% 1,5% 4,3% СКО 7,8% 4,1% 16,8% 6,2% 11,1% ВКО 9,6% 0,7% 6,6% 11,3% 13,7% Туркестанская 15,1% 16,4% 21,0% 5,9% 12,5% Жетісу 6,4% 5,4% 11,6% 5,0% 8,9% Ұлытау 12,3% 6,8% 11,5% 3,2% 17,4% Абай 6,5% 4,3% 6,0% 4,6% 13,5% Астана 9,7% 3,9% 14,5% 11,6% 10,7% Алматы 10,5% 11,8% 14,0% 9,2% 10,8% Шымкент 9,4% 7,8% -6,2% 2,9% 12,4% Источник: Информационно-аналитическая система "Талдау"

Интересно, что даже после подорожания алкоголь в стране можно считать относительно недорогим. Например, согласно данным Numbeo, в рейтинге стран, расположенных по убыванию цен на отечественное пиво, Казахстан занял 82 место среди 91 участника.

За стандартную бутылку или банку пива объемом 0,5 литра жители Казахстана отдают в среднем 0,86 доллара. Более низкие цены наблюдаются в Украине (0,8 доллара, 89 место) и России (0,74 доллара, 90 место). Самое дешевое пиво в мире продается в Сербии (0,73 доллара), а самое дорогое – в Иордании (4,94 доллара).

Что касается импортного пива, то оно заметно дороже в Казахстане – за 0,33 литра придется заплатить в среднем 1,73 доллара. С такими ценами страна попала на 69 место в рейтинге Numbeo.

Более дешевое импортное пиво продается в России (1,42 доллара, 84 место) и Украине (1,33 доллара, 85 место). Самые низкие цены зафиксированы в Нигерии (1,11 доллара), а самые высокие – в Омане (8,94 доллара).

А вот вино в Казахстане можно считать относительно дорогим. В еще одном рейтинге Numbeo страна заняла 58 место – за бутылку вина здесь в среднем придется заплатить 6,66 доллара.

Это самые высокие цены, если сравнивать их с теми, что зафиксированы в соседних странах: в России (5,52 доллара, 77 место), Грузии (5,42 доллара, 78 место), Узбекистане (5,32 доллара, 79 место), Молдове (4,79 доллара, 87 место) и Украине (4,73 доллара, 88 место).

Самое дешевое вино продается в ЮАР (4,46 доллара), а самое дорогое – в Сингапуре (22,68 доллара).

Стоит отметить, что цены на алкоголь в Казахстане растут не только из-за рыночных факторов, но и за счет государственного регулирования – в стране действуют минимальные цены на крепкий алкоголь. Продавцы не имеют права их нарушать и продавать слишком дешевую продукцию.