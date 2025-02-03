Процедуру банкротства хотят еще больше упростить в Казахстане

В Казахстане хотят упростить процедуру банкротства, отменив для должников с оформленными до 2025 года кредитами обязательное урегулирование долга. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы с проблемными долгами могут радикально решить свои финансовые проблемы, объявив себя банкротами. К концу прошлого года, например, таким способом граждане избавились от долгов на 50 млрд тенге.

Между тем в скором времени процедура банкротства может стать еще более доступной для казахстанцев. Как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), в мажилисе парламента рассматривают некоторые поправки в закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".

Некоторые из изменений должны коснуться правил подачи заявления на прохождение процедуры.

На данный момент, чтобы должнику разрешили объявить себя банкротом, он должен сначала попытаться договориться со своим кредитором и найти способ выплатить свой долг. Другими словами, нужно сначала пройти процедуру урегулирования задолженности.

Поправками предлагается отменить требование о проведении урегулирования долга заемщикам, банковские кредиты и микрозаймы которых были заключены до 1 января 2025 года. Другими словами, граждане с проблемными долгами смогут попробовать объявить себя банкротом без попытки договориться со своим кредитором.

Поправками также предполагается, что после завершения процедуры внесудебного банкротства все долги перед финансовыми организациями должны быть списаны, в том числе и те, что не были отражены в кредитном бюро.

При этом заемщик сможет отменить процедуру внесудебного банкротства без объяснения причин. А в случаях, когда ее отменили госорганы, повторно попробовать объявить себя банкротом можно будет через шесть месяцев.

Как отмечают в КГД, поправки должны повысить эффективность судебного и внесудебного банкротства и восстановления платежеспособности.

Отметим, что изменения, которые упрощают эти процедуры вводились и ранее. Например, желающим во внесудебном порядке объявить себя банкротами казахстанцам теперь не надо указывать сведения о кредиторах и суммах долга.

Напомним, банкротство не является "кредитной амнистией", ведь у этой процедуры есть серьезные последствия, которые сильно ограничивают финансовую свободу граждан, в том числе и в возможности оформления новых займов.