Минимальные зарплаты в Казахстане и странах Центральной Азии сравнили аналитики

Казахстан – лидер по размеру средней зарплаты в Центральной Азии, а вот самую большую МЗП назначают в Туркменистане – там она в 2,2 раза больше казахстанской. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстан традиционно отличается высокими зарплатами в Центральной Азии. Так, например, ранее мы рассказывали, что страна в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по этому показателю уступает только России.

При этом Казахстан занимает первое место по зарплатам, если для сравнения брать только центральноазиатские республики: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан.

Так, например, согласно данным портала Ranking.kz, в третьем квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане по обменному курсу на тот момент составляла 817,2 доллара, что почти в два раза больше, чем в Узбекистане (437,8 доллара) и Кыргызстане (411,2 доллара), и в 3,4 раза больше, чем в Таджикистане (242,8 доллара).

Интересно, что при таком раскладе Казахстан также должен отличаться и самой высокой минимальной заработной платой (МЗП), однако здесь в лидерах находится Туркменистан.

В Казахстане МЗП составляет 85 тыс. тенге. В третьем квартале 2024 года эта сумма была равна примерно 181,1 доллара, хотя по текущему курсу – чуть превышает 160 долларов.

При этом в Туркменистане в 2024 году этот показатель был в несколько раз больше – 402,9 доллара. Таким образом, республика оставила Казахстан на втором месте. Следом идут Узбекистан (89,4 доллара), Таджикистан (54,9 доллара) и Кыргызстан (28,3 доллара).

Минимальные зарплаты в странах Центральной Азии. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, важно учесть, что в случае с Туркменистаном есть разные "но". Данные об официальной средней номинальной заработной плате в Туркменистане недоступны, а к "минималке", указанной в долларах, есть вопросы.

Дело в том, что по официальному курсу Национального банка Туркменистана эта сумма равна 1 410 манатам. Но есть мнение, что такой курс представлен только "на бумаге" – уже более пяти лет 1 доллар там стоит 3,5 маната, а на "черном рынке" валюта торгуется в соотношении 1 к 19. Если учесть этот факт, то окажется, что 1 410 манатов будут стоить 74,2 доллара, что более чем в два раза меньше казахстанского показателя.

Впрочем, для самих казахстанцев важны не доходы и курсы валют в других странах, а покупательная способность собственных зарплат. Например, ранее мы подробно рассказывали о том, на что хватит средней зарплаты в Казахстане.