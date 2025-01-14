Задержанные зарплаты на миллиарды тенге выплатили казахстанцам

Работодателей, которые задерживали зарплаты в 2024 году, оштрафовали и обязали выплатить долги своим работникам. В итоге они вернули казахстанцам порядка 3,7 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Зарплата является основным видом дохода для большинства граждан, поэтому любая ее задержка может поставить человека в тяжелую ситуацию.

По итогам 2024 года, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, госинспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 296 предприятиях страны. Работодатели задолжали 18,8 тыс. работникам 4,5 млрд тенге. Кроме этого, также было зафиксировано 8,1 тыс. нарушений трудовых прав.

По итогу руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 251 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 51 млн тенге.

Однако на этом "профилактическая работа" не закончилась. Работодателям установили жесткие графики и сроки погашения долгов по зарплате перед их работниками, благодаря чему удалось защитить права более 17,7 тыс. работников и возвратить им 3,7 млрд тенге.

Всего в 2024 году госинспекторами было проведено 5 577 проверок, выявлено 8 122 нарушения, из которых в сфере труда – 6 219, по безопасности и охране труда – 1 835, и 68 – по занятости населения.

Всего работодателям выдали 3 326 предписаний и выписали 3 548 административных штрафов на сумму 408,5 млн тенге. Таким образом были защищены трудовые права более 36,4 тыс. работников.

Напомним, казахстанцам не следует "терпеть" задержки зарплаты, ведь в таких случаях нарушаются их права. О том, как работникам защитить свои интересы, мы подробно рассказывали здесь.